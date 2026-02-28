Thân hình nóng bỏng của bạn gái Cole Palmer

Olivia Holder, bạn gái của Cole Palmer, thu hút sự quan tâm khi chia sẻ hình ảnh diện bikini trong kỳ nghỉ giữa mùa giải bận rộn của Chelsea.

Olivia Holder sở hữu thân hình nóng bỏng.

Bạn gái của Cole Palmer, Olivia Holder, vừa đăng tải loạt hình ảnh mới trên Instagram trong chuyến nghỉ dưỡng tại Dubai. Những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc cô tạo dáng trên bãi biển trong bộ bikini đồng màu, thu hút sự chú ý từ người theo dõi.

Olivia Holder là người mẫu và influencer. Cô bắt đầu được truyền thông nhắc đến khi xuất hiện bên cạnh Palmer vào cuối năm ngoái. Ban đầu, mối quan hệ của cả hai khá kín đáo. Tuy nhiên, thời gian gần đây họ thoải mái hơn khi chia sẻ hình ảnh chung.

Trong loạt story mới nhất, Holder khoe vóc dáng trong kỳ nghỉ dưới nắng ấm mùa đông. Cô kết hợp bikini với kính mát, ghi lại khung cảnh biển và không gian nghỉ dưỡng. Tài khoản của Holder hiện có gần 19.000 người theo dõi.

Trước đó, cô cũng từng gây chú ý khi đăng ảnh diện váy đen trong một sự kiện. Những cập nhật từ Holder thường nhận được nhiều lượt tương tác, đặc biệt từ người hâm mộ Chelsea.

Cole Palmer là ngôi sao của Chelsea.

Mối quan hệ giữa Palmer và Holder được biết đến rộng rãi sau khi cả hai xuất hiện cùng nhau tại sự kiện Winter Wonderland hồi cuối năm. Khi đó, tiền vệ người Anh cố gắng tránh sự chú ý. Tuy nhiên, kể từ đầu năm nay, Holder nhiều lần có mặt trên khán đài sân Chelsea để cổ vũ bạn trai.

Cô từng xuất hiện tại Stamford Bridge trong các trận gặp Brentford và Leeds United. Chelsea khi đó đang trong giai đoạn cạnh tranh vị trí cao trên bảng xếp hạng và hướng đến mục tiêu dự Champions League mùa sau.

Đầu tháng này, cặp đôi không có mặt trong chiến thắng của Chelsea trước Hull City tại FA Cup. Họ được cho là đã bay sang Dubai để nghỉ ngơi.

Trong khi đó, Chelsea bước vào giai đoạn quan trọng của mùa giải. Đội bóng thành London chuẩn bị đối đầu Paris Saint-Germain ở đấu trường châu Âu. Đây là màn tái ngộ đáng chú ý sau trận chung kết FIFA Club World Cup trước đó.

Nếu Chelsea và Liverpool cùng vượt qua vòng 1/8, khả năng hai đại diện Anh chạm trán ở tứ kết hoàn toàn có thể xảy ra.

Ở mặt trận quốc nội, thầy trò HLV Liam Rosenior đối diện lịch thi đấu dày đặc. Chelsea sẽ lần lượt làm khách trước Arsenal và Aston Villa. Sau đó là chuyến đi đến sân của Wrexham tại FA Cup trước khi tiếp tục hành trình châu Âu.

Giữa guồng quay căng thẳng ấy, chuyến nghỉ ngắn ngày của Palmer và Holder được xem là khoảng lặng cần thiết. Với cầu thủ trẻ người Anh, đây là mùa giải nhiều kỳ vọng. Còn với Holder, sự xuất hiện của cô trên khán đài và mạng xã hội đang khiến cái tên này được chú ý hơn bao giờ hết.