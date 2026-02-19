Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bạn thân muốn đưa Palmer về MU

  • Thứ năm, 19/2/2026 16:00 (GMT+7)
  • 17 giờ trước

Dòng trạng thái trên trang cá nhân của người bạn thân càng làm thổi bùng tin đồn giữa Cole Palmer và Manchester United.

Cole Palmer đang có kỳ nghỉ tại Dubai cùng người bạn thân Tunde.

Cole Palmer đang có quãng nghỉ ngắn tại Dubai sau chuỗi trận dày đặc cùng Chelsea. Đi cùng anh là Tunde, một rapper đến từ Manchester và là bạn thân lâu năm.

Trong loạt ảnh đăng tải, Tunde viết: "Một ngày nào đó tôi sẽ đưa CP (Cole Palmer) về MU, về nhà và nơi cậu ấy thuộc về. Cứ hỏi cậu ấy đâu là đội bóng yêu thích".

Dòng trạng thái của Tunde nhanh chóng gây chú ý, nhất là khi Palmer lớn lên ở Wythenshawe và là CĐV MU từ nhỏ. Từ đầu năm 2026, truyền thông Anh đồng loạt cho rằng tiền vệ 23 tuổi nhớ nhà. Những tin đồn chuyển nhượng vì thế xuất hiện dày hơn.

Trong bóng đá Anh, yếu tố "quê nhà" luôn có sức nặng riêng. Nhưng giữa mong muốn cá nhân và thực tế hợp đồng là khoảng cách lớn. Palmer vẫn còn ràng buộc dài hạn với Chelsea, và hiện giờ chưa có dấu hiệu rõ ràng nào cho một cuộc chia tay.

Trên sân, Palmer dần lấy lại cảm giác bóng. Anh ghi 4 bàn trong 2 trận gần nhất, gồm cú hat-trick vào lưới Wolves. Trước Leeds, anh có một pha kiến tạo nhưng cũng bỏ lỡ cơ hội ngon ăn cuối trận.

Mùa giải của anh bị gián đoạn bởi chấn thương háng kéo dài từ sau FIFA Club World Cup. Anh vắng mặt 19 trận vì nhiều vấn đề thể lực khác nhau. HLV Liam Rosenior vẫn công khai bảo vệ học trò và khẳng định Palmer hạnh phúc ở Stamford Bridge.

Highlights Wolves 1-3 Chelsea Đêm 7/2, Cole Palmer lập hat-trick giúp Chelsea thắng Wolves 3-1 thuộc vòng 25 Premier League

Đào Trần

Palmer Cole Palmer Chelsea Manchester United MU

