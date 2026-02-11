Chelsea ra giá bán Palmer cho MU

CLB chủ sân Stamford Bridge được cho là đã đưa ra mức giá cụ thể cho MU hay bất kỳ đội bóng nào muốn có Cole Palmer.

Palmer hâm mộ MU và thần tượng Wayne Rooney.

Dù vẫn còn hợp đồng dài hạn với đội chủ sân Stamford Bridge, trong thời gian qua, Palmer vẫn liên tục được liên hệ với "Quỷ đỏ", câu lạc bộ mà anh hâm mộ từ khi còn nhỏ.

Theo TEAMTalk, Palmer được xem là “mục tiêu trong mơ” của Manchester United, đội bóng đang tìm kiếm một bản hợp đồng mang tính biểu tượng để nâng tầm hàng công. Tuy nhiên, Chelsea không có ý định để ngôi sao số một của mình ra đi dễ dàng.

CLB chủ sân Stamford Bridge sẽ chỉ ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận được lời đề nghị không dưới 150 triệu bảng. Nếu thương vụ xảy ra, Palmer sẽ xô đổ mọi kỷ lục để trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.

Trưởng thành từ lò đào tạo Manchester City, Palmer vươn mình trở thành một trong những cầu thủ tấn công hay nhất Premier League kể từ khi gia nhập Chelsea vào năm 2023 với mức phí 42,5 triệu bảng. Sau 114 lần ra sân, tiền vệ tấn công 23 tuổi ghi 51 bàn thắng và đóng góp 31 pha kiến tạo, đồng thời giữ vai trò trung tâm trong hành trình vô địch Conference League và Club World Cup của "The Blues".

Trước đó, bản thân Palmer lên tiếng hạ nhiệt những tin đồn, khẳng định anh không bị ảnh hưởng bởi các cuộc bàn tán và đang cảm thấy hạnh phúc dưới thời huấn luyện viên Liam Rosenior.

Dẫu vậy, với đẳng cấp và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn, tương lai của ngôi sao sinh năm 2002 vẫn sẽ tiếp tục là tâm điểm của thị trường chuyển nhượng trong thời gian tới.

