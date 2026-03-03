Cao thủ cờ tướng Trung Quốc thất bại ở giải hội làng Việt Nam

Đại sư Vương Hạo bất ngờ dừng bước ngay từ vòng loại khi tham dự giải cờ hội làng tại Việt Nam.

Vương Hạo bất ngờ thất bại trước kỳ thủ nghiệp dư của Việt Nam. Ảnh: TLKĐ.

Theo bảng xếp hạng cuối năm 2025, Vương Hạo đứng thứ 20 làng cờ tướng Trung Quốc. Sở hữu thể hình vượt trội, anh được giới chuyên môn đặt biệt danh "Đại lực vương" và có hơn một thập kỷ chinh chiến ở các giải đấu đỉnh cao.

Đầu năm nay, kỳ thủ sinh năm 1990 giành quyền vào vòng chung kết Ngũ Dương Bôi, một trong những giải danh giá bậc nhất của cờ tướng Trung Quốc.

Sau giải đấu này, Vương Hạo nhận lời mời sang Việt Nam giao lưu và tham dự một Giải cờ tướng Lễ hội truyền thống ở miền Bắc. Sự góp mặt của anh được xem là điểm nhấn đặc biệt, thu hút sự quan tâm lớn từ giới kỳ hữu trong nước.

Giải đấu có 48 kỳ thủ tranh tài ở vòng loại để chọn ra 16 gương mặt vào vòng 1/8. Vương Hạo chạm trán kỳ thủ nghiệp dư Nguyễn Đức Toàn từ vòng đầu. Dù được đánh giá cao hơn hẳn về đẳng cấp và kinh nghiệm, đại diện Trung Quốc lại không thể tạo khác biệt. Sau cùng, anh chấp nhận thất bại và bị loại sớm.

Kết quả gây bất ngờ lớn bởi chênh lệch về vị thế giữa 2 kỳ thủ là khá rõ ràng. Tuy nhiên, đó cũng là nét đặc trưng của cờ tướng. Khoảng cách về danh tiếng không phải lúc nào cũng song hành cùng kết quả trên bàn cờ.

Việc một đại sư hàng đầu Trung Quốc sớm dừng bước càng khiến giải hội làng thêm phần đặc biệt, tạo nên nét chấm phá khó quên trong những ngày đầu xuân rộn ràng.