Vì sao cựu tiền đạo của Inter Milan muốn về Iran?

Trong lúc Iran đang giữa bom đạn và nhiều người muốn rời đi, tiền đạo Mehdi Taremi lại quyết chứng minh lòng yêu nước bằng một quyết định ngược lại: Về Iran.

Taremi sẵn sàng rời bỏ châu Âu để trở về Iran.

Ngôi sao 33 tuổi của đội tuyển quốc gia Iran đang tận hưởng cuộc sống viên mãn với mức lương 2 triệu euro và thường xuyên đá chính trong màu áo Olympiakos. Thế nhưng, anh thông báo ý định gác lại sự nghiệp đỉnh cao để trở về quê hương cầm súng chiến đấu.

Quyết định từ bỏ ánh hào quang châu Âu để lao vào vòng xoáy khói lửa của Taremi không chỉ gây chấn động dư luận, mà còn khơi gợi lại những câu chuyện về nguồn cội quân đội từng khiến anh gặp rắc rối trên đấu trường quốc tế.

Tiếng gọi quê hương và dòng máu quân đội

Theo truyền thông Iran, Mehdi Taremi chính thức nộp đơn lên ban lãnh đạo câu lạc bộ Olympiakos, bày tỏ nguyện vọng muốn gia nhập quân đội, cầm vũ khí để bảo vệ Iran trước những cuộc tấn công từ Mỹ và Israel. Bất chấp những nỗ lực thuyết phục quyết liệt từ các quan chức Liên đoàn Bóng đá Iran nhằm giữ anh ở lại Hy Lạp để tiếp tục sự nghiệp, tiền đạo này vẫn giữ vững lập trường kiên định.

Chia sẻ với những người thân cận, cựu sao Porto và Inter Milan khẳng định đanh thép: "Đây là thời khắc đất nước cần tôi nhất. Nhân dân và tổ quốc tôi đang gặp nguy hiểm, và tôi phải có mặt ở đó".

Sự quyết liệt này của Taremi không phải là bộc phát, mà nó bắt nguồn từ chính dòng máu quân đội chảy trong huyết quản của anh. Ít ai biết rằng, trước khi vươn tầm trở thành một tiền đạo đẳng cấp thế giới, Taremi từng hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc tại quê nhà.

Từ năm 2010 đến 2012, Taremi phục vụ trong lực lượng Hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại thành phố Bushehr, ngay gần quê hương mình. Quãng thời gian rèn luyện trong môi trường kỷ luật thép này dường như đã trui rèn nên một Taremi bản lĩnh, luôn đặt vận mệnh quốc gia lên trên danh vọng cá nhân.

Taremi từng từ chối hát quốc ca tại World Cup 2022 nhưng giờ thì anh sẵn sàng về Iran.

Cái giá của lòng yêu nước trên đấu trường quốc tế

Tuy nhiên, chính lý lịch quân đội từng phục vụ trong IRGC lại đang trở thành một rào cản lớn, đe dọa trực tiếp đến sự nghiệp thi đấu quốc tế của Taremi, đặc biệt là trong các giải đấu diễn ra trên đất Mỹ. Hồi tháng 6/2025, khi Inter Milan tham dự FIFA Club World Cup phiên bản 32 đội tại Mỹ, Taremi không thể hội quân cùng các đồng đội tại Los Angeles.

Nguyên nhân bề nổi được đưa ra là do Iran đóng cửa không phận vì các cuộc tấn công của Israel. Nhưng sâu xa hơn, nhiều nguồn tin cho rằng anh đã gặp trục trặc về vấn đề thị thực.

Nỗi lo này càng trở nên hiện hữu khi hướng tới vòng chung kết World Cup 2026, giải đấu mà Mỹ là đồng chủ nhà. Tờ Daily Mirror của Anh từng tiết lộ rằng tiền đạo 33 tuổi này đang đối mặt với nguy cơ bị từ chối cấp visa nhập cảnh vào Mỹ do những quy định ngặt nghèo liên quan đến quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự của anh tại IRGC.

Từ cuối năm ngoái, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI), ông Mehdi Taj, cũng thừa nhận rằng Mỹ có thể từ chối cấp visa cho một số cầu thủ dựa trên nơi họ hoàn thành nghĩa vụ quân sự, buộc liên đoàn phải chuẩn bị các phương án thay thế.

Việc Taremi, người ghi 10 bàn thắng sau 15 trận ở vòng loại, góp công lớn đưa Iran giành vé dự World Cup 2026 có thể phải ngồi nhà vì lý do chính trị đang đặt ra một thách thức lớn cho FIFA. Nó đe dọa trực tiếp đến khẩu hiệu "một kỳ World Cup dành cho tất cả" và làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về sự can thiệp của chính trị vào thể thao.

Tuy nhiên, đứng trước lằn ranh sinh tử của quốc gia hiện tại, tấm vé dự World Cup hay những vinh quang tại châu Âu có lẽ đã không còn là ưu tiên số một của Taremi. Bằng quyết định sẵn sàng trở về Iran, Mehdi Taremi đã chứng minh rằng: Có những ngôi sao bóng đá vĩ đại không chỉ vì những bàn thắng họ ghi được trên sân cỏ, mà còn bởi lòng dũng cảm và sự hy sinh tận cùng họ dành cho quê hương.