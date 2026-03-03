Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tiền đạo Taremi xin trở về bảo vệ đất nước Iran

  • Thứ ba, 3/3/2026 09:35 (GMT+7)
  22 giờ trước

Tiền đạo Mehdi Taremi được cho là đề đạt nguyện vọng rời châu Âu để trở về quê nhà trong bối cảnh tình hình tại Iran diễn biến phức tạp.

Taremi muốn trở về bảo vệ quê nhà.

Theo truyền thông châu Âu, chân sút 33 tuổi thông báo với ban lãnh đạo Olympiacos về mong muốn trở về nước để tham gia vào các cấu trúc điều hành và lực lượng bảo vệ quốc gia. Động thái được đưa ra khi anh vẫn duy trì phong độ ổn định tại giải VĐQG Hy Lạp với 10 bàn sau 16 trận.

Thông tin nhanh chóng tạo ra làn sóng tranh luận trong cộng đồng bóng đá. Nhiều ý kiến bày tỏ sự bất ngờ, bởi Taremi không chỉ là trụ cột của Olympiacos mà còn là ngôi sao hàng đầu của đội tuyển Iran trong nhiều năm qua.

Một số nguồn tin từ truyền thông Iran cho biết Liên đoàn Bóng đá nước này đang nỗ lực thuyết phục cầu thủ sinh năm 1992 tiếp tục thi đấu tại châu Âu nhằm đảm bảo sự ổn định cho sự nghiệp cũng như đóng góp lâu dài cho đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, các báo cáo cho rằng lập trường của Taremi vẫn rất kiên định.

Chia sẻ với bạn bè thân thiết, tiền đạo này khẳng định đây là thời điểm anh cảm thấy cần có mặt tại quê hương hơn bao giờ hết. Phát biểu ấy cho thấy quyết tâm cá nhân mạnh mẽ, bất chấp những hệ lụy có thể ảnh hưởng trực tiếp tới sự nghiệp sân cỏ.

Ở tuổi 33, Taremi vẫn là một trong những chân sút giàu kinh nghiệm và có ảnh hưởng lớn của bóng đá Iran. Tương lai của Taremi vì thế trở thành dấu hỏi lớn, giữa ngã rẽ của sự nghiệp và lựa chọn mang tính cá nhân.

Xung đột ở Iran làm rung chuyển thể thao thế giới

Diễn biến tại Iran khiến hàng loạt giải đấu quốc tế rơi vào cảnh bị hoãn, hủy hoặc xáo trộn lịch trình vì khủng hoảng an ninh và hàng không.

24 giờ trước

Vì Iran, World Cup 2026 có nguy cơ chỉ còn 47 đội?

Nếu Iran không thể tham dự World Cup 2026 vì bất ổn an ninh, điều lệ FIFA cho phép thay thế bằng đội khác thuộc khu vực châu Á hoặc một phương án hoàn toàn bất đắc dĩ.

36:21 39 hôm qua

Đội tuyển có thể thay thế Iran ở World Cup 2026

FIFA đang theo dõi sát sao khả năng tuyển Iran rút lui khỏi World Cup 2026 trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa nước này và chủ nhà Mỹ.

03:05 1/3/2026

Minh Nghi

Iran Iran

