Kỷ luật thép của Fabregas

HLV Cesc Fabregas tiếp tục cho thấy ông đặt kỷ luật lên trên hết khi để Nico Paz dự bị ở vòng 27 Serie A chỉ vì đến muộn buổi ăn trưa của đội.

Fabregas loại Nico Paz vì đến muộn bữa trưa

Hôm 28/2, ở trận gặp Lecce tại vòng 27 Serie A, việc Nico Paz không có tên trong đội hình xuất phát khiến nhiều người bất ngờ. Tiền vệ mang hai quốc tịch Tây Ban Nha-Argentina hoàn toàn đủ thể lực và không gặp vấn đề chuyên môn nào.

Theo La Gazzetta dello Sport, nguyên nhân lại đến từ một chi tiết rất nhỏ: Nico Paz đến muộn bữa trưa của đội hôm 26/2. Ngay lập tức, HLV Cesc Fabregas đưa ra án phạt nội bộ. Ông quyết định để cầu thủ này ngồi dự bị ở trận đấu ngày hôm sau.

Quyết định ấy gửi đi thông điệp rõ ràng. Tại Como, không ai được phép đứng ngoài nguyên tắc chung, kể cả những cầu thủ được đánh giá cao về chuyên môn. Với Fabregas, kỷ luật là nền tảng trước khi nói đến chiến thuật.

Đây không phải lần đầu cựu tiền vệ người Tây Ban Nha xử lý cứng rắn. Mùa trước, ông từng có động thái tương tự với Assane Diao vì vấn đề kỷ luật. Cách làm của Fabregas cho thấy ông muốn xây dựng môi trường làm việc nghiêm túc và minh bạch. Mọi quy định đều được áp dụng như nhau.

Về phía Nico Paz, án phạt chỉ mang tính răn đe. Anh không bị treo giò và vẫn nằm trong kế hoạch của ban huấn luyện. Theo dự kiến, tiền vệ này có thể trở lại đội hình trong cuộc đối đầu với Inter Milan ở Copa Italy vào ngày 4/3.

Một bữa trưa đến muộn có thể chỉ là chi tiết nhỏ. Nhưng với Fabregas, đó là câu chuyện về nguyên tắc. Ông đang cố gắng tạo dựng bản sắc cho Como bằng sự chuyên nghiệp và tôn trọng tập thể. Trong quá trình ấy, không có ngoại lệ.