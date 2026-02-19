Thầy trò Fabregas níu chân AC Milan trong cuộc đua vô địch

Rạng sáng 19/2, Como cầm hòa AC Milan 1-1 ở vòng 24, qua đó khiến đối thủ bị bỏ lại trong cuộc đua vô địch Serie A.

Fabregas giúp Como thăng hoa.

Dù Rafael Leao kịp thời tỏa sáng trong hiệp hai để giữ lại một điểm tại San Siro, kết quả này vẫn là bước lùi với "Rossoneri" trong hành trình bám đuổi Inter Milan. Hiện tại, khoảng cách giữa 2 CLB đã là 7 điểm.

Milan bước vào trận đấu với áp lực phải thắng. Tuy nhiên, họ lại để Como vượt lên dẫn trước ở phút 32. Từ một pha xử lý mạo hiểm của Mike Maignan, Nico Paz cướp bóng và dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số cho đội khách. Trước đó, Como từng đưa bóng vào lưới nhưng bị từ chối vì việt vị.

"Rossoneri" nỗ lực đáp trả nhưng Jean Butez chơi xuất sắc, đặc biệt với pha phản xạ cản cú dứt điểm cận thành của Fikayo Tomori. Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở phút 64 khi chính Butez mắc sai lầm. Thủ môn Como băng ra thiếu chính xác trong một tình huống bóng dài, tạo điều kiện để Leao tâng bóng kỹ thuật vào lưới trống, ghi bàn thứ 8 của anh tại Serie A mùa này.

Những phút cuối diễn ra căng thẳng. Leao suýt lập cú đúp với cú đánh đầu dội xà, còn Como cũng khiến Milan thót tim với pha dứt điểm nguy hiểm của Anastasios Douvikas. HLV Massimiliano Allegri thậm chí bị truất quyền chỉ đạo sau tranh cãi bên ngoài đường biên.

Trận hòa giúp thầy trò Cesc Fabregas vươn lên thứ 6 và tiếp tục nuôi hy vọng dự cúp châu Âu.