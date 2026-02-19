Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Thầy trò Fabregas níu chân AC Milan trong cuộc đua vô địch

  • Thứ năm, 19/2/2026 05:31 (GMT+7)
  • 05:31 19/2/2026

Rạng sáng 19/2, Como cầm hòa AC Milan 1-1 ở vòng 24, qua đó khiến đối thủ bị bỏ lại trong cuộc đua vô địch Serie A.

Fabregas giúp Como thăng hoa.

Dù Rafael Leao kịp thời tỏa sáng trong hiệp hai để giữ lại một điểm tại San Siro, kết quả này vẫn là bước lùi với "Rossoneri" trong hành trình bám đuổi Inter Milan. Hiện tại, khoảng cách giữa 2 CLB đã là 7 điểm.

Milan bước vào trận đấu với áp lực phải thắng. Tuy nhiên, họ lại để Como vượt lên dẫn trước ở phút 32. Từ một pha xử lý mạo hiểm của Mike Maignan, Nico Paz cướp bóng và dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số cho đội khách. Trước đó, Como từng đưa bóng vào lưới nhưng bị từ chối vì việt vị.

"Rossoneri" nỗ lực đáp trả nhưng Jean Butez chơi xuất sắc, đặc biệt với pha phản xạ cản cú dứt điểm cận thành của Fikayo Tomori. Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở phút 64 khi chính Butez mắc sai lầm. Thủ môn Como băng ra thiếu chính xác trong một tình huống bóng dài, tạo điều kiện để Leao tâng bóng kỹ thuật vào lưới trống, ghi bàn thứ 8 của anh tại Serie A mùa này.

Những phút cuối diễn ra căng thẳng. Leao suýt lập cú đúp với cú đánh đầu dội xà, còn Como cũng khiến Milan thót tim với pha dứt điểm nguy hiểm của Anastasios Douvikas. HLV Massimiliano Allegri thậm chí bị truất quyền chỉ đạo sau tranh cãi bên ngoài đường biên.

Trận hòa giúp thầy trò Cesc Fabregas vươn lên thứ 6 và tiếp tục nuôi hy vọng dự cúp châu Âu.

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Serie A lỗ 360 triệu euro, 13 CLB chìm trong thua lỗ

Giải đấu hấp dẫn bậc nhất châu Âu đang đối mặt thực tế phũ phàng: phần lớn CLB Serie A kinh doanh âm và phụ thuộc nặng vào bán cầu thủ.

19:00 16/2/2026

Duy Anh

Serie A Serie A AC Milan Como Fabregas

    Đọc tiếp

    MU van co dang dap cua Amorim hinh anh

    MU vẫn có dáng dấp của Amorim

    55 phút trước 08:40 20/2/2026

    0

    Matheus Cunha khẳng định dấu ấn của Ruben Amorim vẫn hiện diện trong chuỗi thăng hoa gần đây của Manchester United, bất chấp việc đội bóng đang khởi sắc dưới thời Michael Carrick.

    MU dat dau cham het cho Mount? hinh anh

    MU đặt dấu chấm hết cho Mount?

    56 phút trước 08:39 20/2/2026

    0

    MU nghiêm túc cân nhắc khả năng bán đứt Mason Mount ngay trong kỳ chuyển nhượng hè 2026, khi tiền vệ người Anh dần bị gạt khỏi kế hoạch dài hạn tại Old Trafford.

    MU sap 'giai phong' 65 trieu tien luong hinh anh

    MU sắp 'giải phóng' 65 triệu tiền lương

    56 phút trước 08:38 20/2/2026

    0

    Việc hàng loạt trụ cột có thể rời đi hè này giúp Manchester United đứng trước cơ hội tái cấu trúc mạnh tay quỹ lương và mở đường cho một cuộc cải tổ thực sự.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý