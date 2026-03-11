5 CLB có quỹ lương cao nhất thế giới

|
Bayern Munich đứng thứ năm với quỹ lương khoảng 248,9 triệu euro mỗi mùa. Harry Kane là cầu thủ hưởng lương cao nhất với khoảng 25 triệu euro mỗi năm. Ảnh: Reuters.
Bên cạnh tiền đạo người Anh, các ngôi sao như Jamal Musiala, Joshua Kimmich hay Alphonso Davies cũng có thu nhập lớn. Quỹ lương của Bayern cho thấy họ vẫn duy trì vị thế tài chính mạnh trong bóng đá châu Âu dù không chi tiêu quá bùng nổ như các CLB Trung Đông. Ảnh: Reuters.
Manchester City xếp thứ tư với tổng quỹ lương khoảng 272,7 triệu euro mỗi mùa, tương đương hơn 5,2 triệu euro mỗi tuần. Erling Haaland là cầu thủ hưởng lương cao nhất với khoảng 31,6 triệu euro mỗi năm. Ảnh: Reuters.
Bên cạnh Haaland, nhiều trụ cột như Bernardo Silva, Ruben Dias hay Phil Foden cũng nằm trong nhóm lương cao. Cấu trúc lương này phản ánh chiều sâu đội hình và chiến lược duy trì sức mạnh lâu dài của Man City. Ảnh: Reuters.
Real Madrid đứng thứ ba với tổng quỹ lương khoảng 307,9 triệu euro mỗi mùa. Cầu thủ hưởng lương cao nhất là Kylian Mbappe, với khoảng 31,25 triệu euro mỗi năm. Ảnh: Reuters.
Ngoài Mbappe, những trụ cột như Vinicius Junior, Jude Bellingham hay Federico Valverde cũng nằm trong nhóm thu nhập cao. Quỹ lương lớn phản ánh chính sách giữ chân dàn sao trẻ hàng đầu châu Âu của đội bóng Hoàng gia. Ảnh: Reuters.
Al Hilal xếp thứ hai với quỹ lương khoảng 323,7 triệu euro mỗi mùa, tương đương hơn 6,2 triệu euro mỗi tuần. Ngôi sao hưởng lương cao nhất là Karim Benzema, với khoảng 122,45 triệu euro mỗi năm. Ảnh: Reuters.
Bên cạnh Benzema, đội hình còn nhiều cầu thủ nhận thu nhập lớn như Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic hay Darwin Nunez. Quỹ lương này cho thấy sức mạnh tài chính được hậu thuẫn tuyệt đối của Al Hilal trong việc xây dựng một đội hình toàn sao tại Saudi Pro League. Ảnh: Reuters.
Al Nassr đứng đầu thế giới về quỹ lương mùa 2025/26 với khoảng 364 triệu euro mỗi năm, tương đương hơn 7 triệu euro mỗi tuần. Phần lớn quỹ lương khổng lồ này đến từ hợp đồng của Cristiano Ronaldo, người nhận khoảng 208,4 triệu euro mỗi năm (hơn 4 triệu euro mỗi tuần). Ảnh: Reuters.
Ngoài Ronaldo, CLB còn chi mạnh cho các ngôi sao như Sadio Mane, Marcelo Brozovic hay Joao Felix. Al Nassr cùng với Al Hilal phản ánh rõ ràng chiến lược của Saudi Pro League khi ưu tiên dùng tài chính để thu hút các tên tuổi lớn và nâng tầm giải đấu. Ảnh: Reuters.
