Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

5 CLB có quỹ lương cao nhất thế giới

  • Thứ tư, 11/3/2026 21:00 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Dữ liệu từ chuyên trang tài chính bóng đá Capology cho thấy bảng xếp hạng các CLB có quỹ lương cao nhất thế giới mùa 2025/26 có sự góp mặt của hai đại diện Saudi Pro League là Al Nassr và Al Hilal.

Quy luong anh 1

Bayern Munich đứng thứ năm với quỹ lương khoảng 248,9 triệu euro mỗi mùa. Harry Kane là cầu thủ hưởng lương cao nhất với khoảng 25 triệu euro mỗi năm. Ảnh: Reuters.
Quy luong anh 2

Bên cạnh tiền đạo người Anh, các ngôi sao như Jamal Musiala, Joshua Kimmich hay Alphonso Davies cũng có thu nhập lớn. Quỹ lương của Bayern cho thấy họ vẫn duy trì vị thế tài chính mạnh trong bóng đá châu Âu dù không chi tiêu quá bùng nổ như các CLB Trung Đông. Ảnh: Reuters.

Quy luong anh 3

Manchester City xếp thứ tư với tổng quỹ lương khoảng 272,7 triệu euro mỗi mùa, tương đương hơn 5,2 triệu euro mỗi tuần. Erling Haaland là cầu thủ hưởng lương cao nhất với khoảng 31,6 triệu euro mỗi năm. Ảnh: Reuters.
Quy luong anh 4

Bên cạnh Haaland, nhiều trụ cột như Bernardo Silva, Ruben Dias hay Phil Foden cũng nằm trong nhóm lương cao. Cấu trúc lương này phản ánh chiều sâu đội hình và chiến lược duy trì sức mạnh lâu dài của Man City. Ảnh: Reuters.

Quy luong anh 5

Real Madrid đứng thứ ba với tổng quỹ lương khoảng 307,9 triệu euro mỗi mùa. Cầu thủ hưởng lương cao nhất là Kylian Mbappe, với khoảng 31,25 triệu euro mỗi năm. Ảnh: Reuters.
Quy luong anh 6

Ngoài Mbappe, những trụ cột như Vinicius Junior, Jude Bellingham hay Federico Valverde cũng nằm trong nhóm thu nhập cao. Quỹ lương lớn phản ánh chính sách giữ chân dàn sao trẻ hàng đầu châu Âu của đội bóng Hoàng gia. Ảnh: Reuters.

Quy luong anh 7

Al Hilal xếp thứ hai với quỹ lương khoảng 323,7 triệu euro mỗi mùa, tương đương hơn 6,2 triệu euro mỗi tuần. Ngôi sao hưởng lương cao nhất là Karim Benzema, với khoảng 122,45 triệu euro mỗi năm. Ảnh: Reuters.
Quy luong anh 8

Bên cạnh Benzema, đội hình còn nhiều cầu thủ nhận thu nhập lớn như Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic hay Darwin Nunez. Quỹ lương này cho thấy sức mạnh tài chính được hậu thuẫn tuyệt đối của Al Hilal trong việc xây dựng một đội hình toàn sao tại Saudi Pro League. Ảnh: Reuters.

Quy luong anh 9

Al Nassr đứng đầu thế giới về quỹ lương mùa 2025/26 với khoảng 364 triệu euro mỗi năm, tương đương hơn 7 triệu euro mỗi tuần. Phần lớn quỹ lương khổng lồ này đến từ hợp đồng của Cristiano Ronaldo, người nhận khoảng 208,4 triệu euro mỗi năm (hơn 4 triệu euro mỗi tuần). Ảnh: Reuters.
Quy luong anh 10

Ngoài Ronaldo, CLB còn chi mạnh cho các ngôi sao như Sadio Mane, Marcelo Brozovic hay Joao Felix. Al Nassr cùng với Al Hilal phản ánh rõ ràng chiến lược của Saudi Pro League khi ưu tiên dùng tài chính để thu hút các tên tuổi lớn và nâng tầm giải đấu. Ảnh: Reuters.

Dàn cầu thủ hưởng lương cao nhất bóng đá Trung Quốc giờ ra sao?

Có thời điểm Chinese Super League được xem là miền đất hứa của bóng đá thế giới khi các ngôi sao có thể kiếm những khoản thu nhập khổng lồ chỉ sau một bản hợp đồng.

29:1744 hôm qua

Kane giàu to nếu ở lại Bayern Munich

Tiền đạo Harry Kane khả năng sẽ nhận được mức tăng lương đáng kể nếu gia hạn hợp đồng với Bayern Munich.

38:2250 hôm qua

Dàn sao được trả lương cao nhất châu Âu

Kylian Mbappe, Erling Haaland hay Harry Kane là nhóm cầu thủ có mức đãi ngộ cao nhất tại top 5 giải đấu hàng đầu châu Âu hiện nay.

21:00 9/3/2026

MU và chuyến tàu lượn cảm xúc dành cho người hâm mộ MU của Michael Carrick mang đến cho người hâm mộ nhiều khung bậc cảm xúc ở mùa giải năm nay.

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Lewis Hamilton sap 'can dich' trong tinh yeu hinh anh

Lewis Hamilton sắp 'cán đích' trong tình yêu

15 phút trước 21:00 11/3/2026

0

Mối quan hệ giữa Kim Kardashian và tay đua F1 Lewis Hamilton thu hút sự chú ý khi nhiều nguồn tin cho rằng chuyện tình bắt đầu từ tình bạn này có thể trở thành “bến đỗ cuối” của cả hai.

Nu MC Champions League ho bao hinh anh

Nữ MC Champions League hở bạo

16 phút trước 21:00 11/3/2026

0

Miroslava Montemayor, MC dẫn chương trình về Champions League trên TNT Sports, tiếp tục thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Bang dau World Cup se ra sao neu Iran rut lui? hinh anh

Bảng đấu World Cup sẽ ra sao nếu Iran rút lui?

24 phút trước 20:51 11/3/2026

0

Nếu Iran không tham dự World Cup 2026, bảng G của giải đấu có thể bị xáo trộn lớn khi FIFA buộc phải chọn đội thay thế hoặc thay đổi cấu trúc bảng đấu.

Đào Trần

Quỹ lương Karim Benzema Al Nassr Al Hilal Manchester City Real Madrid Bayern Munich

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý