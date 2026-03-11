5 CLB có quỹ lương cao nhất thế giới

Bên cạnh tiền đạo người Anh, các ngôi sao như Jamal Musiala, Joshua Kimmich hay Alphonso Davies cũng có thu nhập lớn. Quỹ lương của Bayern cho thấy họ vẫn duy trì vị thế tài chính mạnh trong bóng đá châu Âu dù không chi tiêu quá bùng nổ như các CLB Trung Đông. Ảnh: Reuters.