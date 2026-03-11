Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Những đội tuyển từng rút lui khỏi World Cup

  • Thứ tư, 11/3/2026 21:28 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Lịch sử World Cup từng ghi nhận một số đội tuyển không thể tham dự vòng chung kết dù đã giành quyền dự giải, chủ yếu vì chiến tranh, chính trị hoặc khó khăn tổ chức.

Khả năng Iran không tham dự World Cup 2026 đang khiến giới bóng đá quốc tế đặc biệt chú ý.

Trường hợp đáng chú ý đầu tiên xảy ra tại World Cup 1938. Đội tuyển Áo khi đó vượt qua vòng loại và chuẩn bị tham dự giải đấu tổ chức tại Pháp.

Tuy nhiên, sau sự kiện Anschluss, khi Đức sáp nhập Áo vào tháng 3/1938, đội tuyển Áo bị giải thể. Nhiều cầu thủ Áo sau đó được đưa vào đội tuyển Đức và suất dự World Cup của Áo bị hủy bỏ.

Một giải đấu khác chứng kiến nhiều đội rút lui là World Cup 1950 tại Brazil. Ban đầu, FIFA dự kiến có 16 đội tham dự, nhưng một loạt đội tuyển đã quyết định không góp mặt trước ngày khai mạc.

Thổ Nhĩ Kỳ và Scotland đều giành quyền dự giải nhưng sau đó rút lui vì khó khăn về tài chính và di chuyển. Ấn Độ cũng không tham dự dù được trao suất dự giải. Hệ quả là World Cup 1950 chỉ còn 13 đội thi đấu.

Ở giai đoạn hiện đại, trường hợp liên quan đến Nam Tư trước World Cup 1994 thường được nhắc tới khi nói về ảnh hưởng của chính trị đối với bóng đá. Đội tuyển Nam Tư vượt qua vòng loại, nhưng các lệnh trừng phạt quốc tế trong bối cảnh chiến tranh Balkan khiến đội bóng này bị loại khỏi các giải đấu quốc tế do FIFA và UEFA tổ chức.

Những sự kiện như vậy không xuất hiện nhiều trong lịch sử World Cup. Việc một đội tuyển giành vé dự vòng chung kết nhưng không thể tham dự thường kéo theo nhiều hệ quả liên quan đến lịch thi đấu, tổ chức giải và các vấn đề pháp lý.

Chính vì vậy, nếu Iran thực sự không góp mặt tại World Cup 2026, đây sẽ là một trường hợp hiếm của bóng đá thế giới trong thời kỳ hiện đại. Khi đó, FIFA sẽ phải xem xét các phương án để đảm bảo cấu trúc giải đấu không bị ảnh hưởng.

Hà Trang

Iran World Cup 1950 World Cup 1938 Đội tuyển Áo Nam Tư Balkan

    Đọc tiếp

    Neu Iran bo World Cup, doi nao se thay the? hinh anh

    Nếu Iran bỏ World Cup, đội nào sẽ thay thế?

    2 giờ trước 20:40 11/3/2026

    0

    Khả năng Iran rút lui khỏi World Cup 2026 vì căng thẳng an ninh khiến FIFA đứng trước bài toán khó: chọn đội nào thay thế suất dự giải của đại diện Tây Á.

    Taremi va dan sao Iran truoc nguy co lo World Cup hinh anh

    Taremi và dàn sao Iran trước nguy cơ lỡ World Cup

    2 giờ trước 20:41 11/3/2026

    0

    Khả năng Iran rút lui khỏi World Cup 2026 có thể khiến nhiều trụ cột của đội tuyển nước này, trong đó có Mehdi Taremi và Sardar Azmoun, đứng trước nguy cơ bỏ lỡ giải đấu lớn nhất sự nghiệp.

    Bang dau World Cup se ra sao neu Iran rut lui? hinh anh

    Bảng đấu World Cup sẽ ra sao nếu Iran rút lui?

    2 giờ trước 20:51 11/3/2026

    0

    Nếu Iran không tham dự World Cup 2026, bảng G của giải đấu có thể bị xáo trộn lớn khi FIFA buộc phải chọn đội thay thế hoặc thay đổi cấu trúc bảng đấu.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý