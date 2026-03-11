Những đội tuyển từng rút lui khỏi World Cup

Lịch sử World Cup từng ghi nhận một số đội tuyển không thể tham dự vòng chung kết dù đã giành quyền dự giải, chủ yếu vì chiến tranh, chính trị hoặc khó khăn tổ chức.

Khả năng Iran không tham dự World Cup 2026 đang khiến giới bóng đá quốc tế đặc biệt chú ý.

Trường hợp đáng chú ý đầu tiên xảy ra tại World Cup 1938. Đội tuyển Áo khi đó vượt qua vòng loại và chuẩn bị tham dự giải đấu tổ chức tại Pháp.

Tuy nhiên, sau sự kiện Anschluss, khi Đức sáp nhập Áo vào tháng 3/1938, đội tuyển Áo bị giải thể. Nhiều cầu thủ Áo sau đó được đưa vào đội tuyển Đức và suất dự World Cup của Áo bị hủy bỏ.

Một giải đấu khác chứng kiến nhiều đội rút lui là World Cup 1950 tại Brazil. Ban đầu, FIFA dự kiến có 16 đội tham dự, nhưng một loạt đội tuyển đã quyết định không góp mặt trước ngày khai mạc.

Thổ Nhĩ Kỳ và Scotland đều giành quyền dự giải nhưng sau đó rút lui vì khó khăn về tài chính và di chuyển. Ấn Độ cũng không tham dự dù được trao suất dự giải. Hệ quả là World Cup 1950 chỉ còn 13 đội thi đấu.

Ở giai đoạn hiện đại, trường hợp liên quan đến Nam Tư trước World Cup 1994 thường được nhắc tới khi nói về ảnh hưởng của chính trị đối với bóng đá. Đội tuyển Nam Tư vượt qua vòng loại, nhưng các lệnh trừng phạt quốc tế trong bối cảnh chiến tranh Balkan khiến đội bóng này bị loại khỏi các giải đấu quốc tế do FIFA và UEFA tổ chức.

Những sự kiện như vậy không xuất hiện nhiều trong lịch sử World Cup. Việc một đội tuyển giành vé dự vòng chung kết nhưng không thể tham dự thường kéo theo nhiều hệ quả liên quan đến lịch thi đấu, tổ chức giải và các vấn đề pháp lý.

Chính vì vậy, nếu Iran thực sự không góp mặt tại World Cup 2026, đây sẽ là một trường hợp hiếm của bóng đá thế giới trong thời kỳ hiện đại. Khi đó, FIFA sẽ phải xem xét các phương án để đảm bảo cấu trúc giải đấu không bị ảnh hưởng.