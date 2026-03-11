Bảng đấu World Cup sẽ ra sao nếu Iran rút lui?

Nếu Iran không tham dự World Cup 2026, bảng G của giải đấu có thể bị xáo trộn lớn khi FIFA buộc phải chọn đội thay thế hoặc thay đổi cấu trúc bảng đấu.

Iran tuyên bố rút lui khỏi World Cup 2026.

Khả năng Iran rút lui khỏi World Cup 2026 đang khiến giới bóng đá quốc tế đặc biệt quan tâm. Nếu kịch bản này xảy ra, bảng G, nơi đội tuyển Tây Á góp mặt, sẽ là khu vực chịu tác động trực tiếp.

Theo kết quả bốc thăm, bảng G của World Cup 2026 gồm Bỉ, Ai Cập, Iran và New Zealand. Các trận đấu của bảng này dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến 26/6 tại các sân ở khu vực bờ Tây Bắc Mỹ như Los Angeles, Seattle và Vancouver.

Trong thể thức mới của World Cup 2026 với 48 đội, mỗi bảng có 4 đội. Hai đội đứng đầu cùng một số đội hạng ba có thành tích tốt sẽ giành quyền vào vòng knock-out. Vì vậy, việc thiếu một đội trong bảng đấu có thể ảnh hưởng trực tiếp tới lịch thi đấu, số trận và cách tính điểm.

Nếu Iran chính thức rút lui, FIFA có hai phương án chính.

Phương án đầu tiên là thay thế bằng một đội tuyển khác. Đây được xem là kịch bản khả thi nhất nhằm giữ nguyên cấu trúc 4 đội mỗi bảng.

Một số nguồn tin cho rằng các đội châu Á như Iraq hoặc UAE có thể được cân nhắc, bởi họ là những đội gần nhất với suất dự World Cup trong vòng loại khu vực.

Trong trường hợp này, đội được chọn sẽ thế chỗ Iran tại bảng G và thi đấu với Bỉ, Ai Cập và New Zealand theo lịch thi đấu đã định.

Phương án thứ hai là giữ nguyên bảng nhưng chỉ còn 3 đội. Khi đó, mỗi đội sẽ thi đấu ít trận hơn và bảng đấu chỉ còn ba đội cạnh tranh hai suất đi tiếp.

Tuy nhiên, kịch bản này ít khả năng xảy ra vì có thể ảnh hưởng đến hợp đồng truyền hình và kế hoạch tổ chức của giải đấu.

Việc Iran vắng mặt cũng có thể tạo ra lợi thế cho các đội còn lại trong bảng. Bỉ, đội được đánh giá mạnh nhất bảng, có thể gặp ít áp lực hơn trong cuộc đua giành ngôi đầu. Trong khi đó, Ai Cập và New Zealand sẽ có cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp thuận lợi hơn.

World Cup 2026 sẽ khởi tranh vào ngày 11/6 tại Mỹ, Canada và Mexico. Trong bối cảnh giải đấu đang cận kề, mọi thay đổi liên quan đến Iran đều có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền đối với lịch thi đấu và cấu trúc các bảng đấu.