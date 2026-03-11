Bộ trưởng Thể thao Ahmad Donyamali cho biết tình hình xung đột và căng thẳng với Mỹ khiến Iran không thể tham dự World Cup sắp tới.

Iran tuyên bố không dự World Cup.

Một diễn biến bất ngờ xuất hiện liên quan đến World Cup khi Iran tuyên bố sẽ không tham dự giải đấu trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực ngày càng căng thẳng.

Phát biểu trước truyền thông, Bộ trưởng Thể thao Iran Ahmad Donyamali khẳng định điều kiện hiện tại không cho phép đội tuyển quốc gia góp mặt tại giải đấu lớn nhất của bóng đá thế giới. Theo ông, những căng thẳng với Mỹ cùng tình hình xung đột kéo dài trong khu vực đã khiến việc tham dự World Cup trở nên không khả thi.

“Tình hình an ninh hiện nay và căng thẳng với Mỹ khiến chúng tôi không thể tham gia giải đấu”, ông Donyamali nói.

Người đứng đầu ngành thể thao Iran cho biết các cuộc xung đột trong những tháng gần đây đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, khiến đất nước rơi vào bối cảnh không còn điều kiện phù hợp để tham dự một sự kiện thể thao quy mô toàn cầu.

Tuyên bố này ngay lập tức thu hút sự chú ý của giới bóng đá quốc tế bởi Iran là một trong những đội tuyển đã giành quyền tham dự World Cup. Trong nhiều năm qua, đội bóng Tây Á luôn là đại diện quen thuộc của châu Á tại giải đấu lớn nhất hành tinh.

Việc Iran rút lui nếu trở thành hiện thực sẽ tạo ra một khoảng trống đáng kể tại World Cup và buộc các cơ quan quản lý bóng đá phải đưa ra phương án thay thế. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông báo chính thức từ FIFA về khả năng điều chỉnh danh sách các đội tham dự.

Bóng đá Iran từ lâu được xem là một thế lực của khu vực châu Á. Đội tuyển quốc gia thường xuyên góp mặt tại các vòng chung kết World Cup trong nhiều kỳ gần đây và sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải đấu lớn.

Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình địa chính trị phức tạp và các cuộc xung đột tiếp tục leo thang, thể thao cũng bị ảnh hưởng mạnh mẽ. Quyết định của Iran cho thấy những tác động sâu rộng của bất ổn khu vực đối với các hoạt động thể thao quốc tế.

Trong thời gian tới, cộng đồng bóng đá sẽ chờ phản hồi chính thức từ FIFA về trường hợp của Iran và cách giải quyết nếu đội tuyển này thực sự không tham dự World Cup.