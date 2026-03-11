Phía Iran tố Australia bắt giữ cầu thủ làm con tin

Vụ việc liên quan đến các nữ cầu thủ Iran tại Australia gây tranh cãi lớn, sau khi nhiều thành viên đội bóng xin tị nạn trong thời gian tham dự Asian Cup 2026.

Theo thông tin từ giới chức Australia, 6 cầu thủ cùng 1 thành viên ban hậu cần của tuyển nữ Iran ở lại Australia và nộp đơn xin tị nạn sau Asian Cup 2026, trong khi phần còn lại rời Sydney để trở về Iran. Các cầu thủ đưa ra quyết định sau khi được chính quyền Australia tiếp cận và thông báo về khả năng xin quy chế bảo hộ nhân đạo.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran, ông Mehdi Taj phản ứng mạnh mẽ trước diễn biến này, cáo buộc Australia can thiệp vào nội bộ đội tuyển và thậm chí cho rằng các cầu thủ bị bắt cóc. "Sau trận đấu, họ làm một việc khủng khiếp. Họ bắt giữ các cầu thủ của chúng tôi làm con tin", ông Taj nhấn mạnh.

Trong khi đó, phía Australia khẳng định mọi quyết định đều hoàn toàn dựa trên lựa chọn cá nhân của cầu thủ. Bộ trưởng Nội vụ Tony Burke cho biết các quan chức chính phủ gặp trực tiếp từng thành viên đội tuyển trong môi trường riêng tư, có phiên dịch hỗ trợ, nhằm đảm bảo họ được tự do cân nhắc trước khi đưa ra quyết định.

"Các cầu thủ được gặp riêng đại diện Bộ Nội vụ và có thời gian suy nghĩ. Không có bất kỳ áp lực hay sự thúc ép nào", ông Burke nhấn mạnh. Theo ông, những cầu thủ muốn ở lại Australia cũng được tạo điều kiện liên lạc với gia đình trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng.

Trước đó, các cầu thủ nữ Iran gây chú ý khi im lặng trong lúc quốc ca Iran vang lên. Hành động này được xem là phản đối chính quyền. Một số nhà hoạt động hỗ trợ người tị nạn cho biết nhiều cầu thủ lo ngại về những rủi ro có thể xảy ra nếu họ trở về Iran. Tuy nhiên, do áp lực và những mối lo liên quan đến gia đình, phần lớn thành viên đội tuyển quyết định rời Australia.