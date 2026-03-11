Giá trị đội hình MU kém Man City hơn nửa tỷ euro

Bảng cập nhật giá trị đội hình mới nhất của Transfermarkt tại Premier League trong tháng 3 cho thấy khoảng cách đáng kể giữa hai đội bóng thành Manchester.

Giá trị đội hình MU kém xa Man City. Ảnh: Reuters.

Trong lần cập nhật mới nhất của Transfermarkt, đội hình Man City tăng 1,7% tổng giá trị so với trước đây, đạt mức 1,31 tỷ euro. Đây cũng là tập thể được định giá cao nhất tại Premier League hiện nay.

Trong khi đó, MU tăng 4,9% tổng giá trị so với lần cập nhật trước, lên mức 754 triệu euro. Dù có mức tăng đáng kể, giá trị đội hình của “Quỷ đỏ” vẫn kém xa đội bóng hàng xóm tới hơn 550 triệu euro.

Erling Haaland là cầu thủ đắt giá nhất của Man City cũng như của Premier League hiện tại, với mức định giá 200 triệu euro. Anh cũng là cầu thủ duy nhất của “The Citizens” vượt mốc 100 triệu euro.

Trong khi đó, cầu thủ được định giá cao nhất của MU là Bryan Mbeumo với 80 triệu euro. Theo sau là hai tân binh Matheus Cunha (70 triệu euro) và Benjamin Sesko (65 triệu euro). Đáng chú ý, tổng giá trị đội hình của “Quỷ đỏ” thậm chí còn kém cả Tottenham và Newcastle.

Xếp ngay phía sau Man City trong bảng xếp hạng của Transfermarkt là Arsenal (1,23 tỷ euro), giảm gần 3% so với lần cập nhật trước. Hai đội bóng còn lại ở Premier League vượt mốc 1 tỷ euro giá trị đội hình là Chelsea (1,16 tỷ euro) và Liverpool (1,02 tỷ euro).

Khoảng cách lớn về giá trị đội hình giữa MU và Man City cũng phản ánh sự khác biệt về chiến lược phát triển trong nhiều năm qua. Trong khi Man City duy trì hệ thống tuyển trạch và đầu tư cầu thủ hiệu quả, MU vẫn đang trong quá trình xây dựng lại bộ khung sau nhiều mùa giải thiếu ổn định.

