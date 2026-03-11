Chủ MU kiếm bộn tiền giữa làn sóng phẫn nộ

Tài sản của gia đình Glazer tăng mạnh bất chấp những tranh cãi kéo dài xung quanh cách họ điều hành MU.

Nhà Glazer kiếm bộn tiền từ MU.

Theo danh sách tỷ phú mới nhất do Forbes công bố, khối tài sản của mỗi thành viên trong gia đình Glazer tăng thêm khoảng 300 triệu USD .

Cụ thể, 6 anh em nhà Glazer gồm Avram, Joel, Edward, Darcie, Kevin và Bryan hiện đều sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 2 tỷ USD mỗi người. Với con số này, họ đứng ở vị trí thứ 2.052 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Sự gia tăng tài sản diễn ra trong bối cảnh quyền kiểm soát của gia đình này tại MU đã có sự thay đổi đáng kể.

Năm 2024, gia đình Glazer đồng ý bán một phần cổ phần của câu lạc bộ cho tỷ phú người Anh Sir Jim Ratcliffe. Thỏa thuận này có giá trị khoảng 2,02 tỷ USD , giúp Ratcliffe và tập đoàn INEOS nắm quyền điều hành toàn bộ hoạt động bóng đá của đội chủ sân Old Trafford.

Dù vậy, gia đình Glazer vẫn giữ quyền sở hữu phần lớn cổ phần của MU và tiếp tục là những người có tiếng nói quan trọng trong cấu trúc quyền lực của câu lạc bộ.

Cách quản lý của ban lãnh đạo khiến fan MU không hài lòng.

Đối với người hâm mộ “Quỷ đỏ”, việc nhà Glazer gia tăng tài sản không phải tin tốt lành. Trong nhiều năm qua, các fan thường xuyên chỉ trích cách điều hành của gia đình đến từ Mỹ, cho rằng họ chưa đầu tư đủ để cải thiện cơ sở hạ tầng của đội bóng.

Hình ảnh sân Old Trafford xuống cấp, ngập nước và nhiều hạng mục cần sửa chữa được xem như “giọt nước tràn ly”, cho thấy sự bất mãn của người hâm mộ đối với ban lãnh đạo. Bên cạnh đó, tình trạng nợ nần của MU vẫn là vấn đề gây tranh cãi lớn.

Dù vậy, theo đánh giá của Forbes, giá trị thương mại khổng lồ của MU cùng sức hút của Premier League vẫn giúp các ông chủ Mỹ thu về lợi nhuận đáng kể. Điều đó cho thấy bóng đá tiếp tục là lĩnh vực đầu tư sinh lời lớn đối với các tỷ phú trên thế giới.

