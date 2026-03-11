Kinsky sai một, Tudor sai mười lần

Antonin Kinsky bất đắc dĩ trở thành cái tên chiếm sóng với hai sai lầm tai hại cùng tình huống đá hụt bóng ngớ ngẩn trong đại bại của Tottenham trước Atletico Madrid.

Kinsky có trận đấu đáng quên.

Hai sai lầm trực tiếp của Kinsky khiến Tottenham Hotspur bị dẫn trước tới 3 bàn chỉ trong vòng 15 phút đầu tiên và khép lại trận đấu bằng thảm bại 2-5. Dĩ nhiên, màn trình diễn dưới sức của Kinsky xứng đáng nhận những lời chê trách gay gắt nhất từ giới chuyên môn.

Tuy nhiên, nếu nhìn thẳng vào cội rễ của sự sụp đổ này, người hâm mộ sẽ nhận ra người đáng trách hơn cả lại chính là HLV Igor Tudo và những người đem ông về.

Nước cờ nhân sự mâu thuẫn và thiếu cơ sở chuyên môn

Không một ai có thể hiểu được tư duy chiến thuật của Igor Tudor khi quyết định điền tên Kinsky vào đội hình xuất phát trong chuyến làm khách đầy giông bão trước Atletico Madrid thuộc lượt đi vòng 1/8 Champions League. Trước trận đấu này, Kinsky hoàn toàn là một người thừa tại câu lạc bộ. Xuyên suốt vòng phân hạng Champions League, anh ngồi mài đũng quần trên băng ghế dự bị trong trọn vẹn 8 trận đấu.

Tại đấu trường Premier League, thủ thành 22 tuổi cũng phải dự bị tới 28 trên tổng số 29 vòng đấu đã qua. Điểm mỉa mai nhất nằm ở chỗ, trận đấu duy nhất ở giải quốc nội mà Kinsky không phải ngồi dự bị lại chính là trận Tudor ra mắt Tottenham.

Khi đó, HLV mới nhậm chức thậm chí đã phá lệ bằng việc... gạch tên Kinsky ra khỏi danh sách đăng ký thi đấu với Arsenal. Điều này chứng tỏ ngay từ những ngày đầu tiếp quản đội bóng, Tudor đã hoàn toàn ngó lơ thủ môn người CH Czech.

Sự nghiệp của Kinsky kể từ khi cập bến Tottenham vào đầu năm 2025 cũng không có bất kỳ điểm sáng nào để thuyết phục ban huấn luyện. Anh chỉ được trọng dụng "chữa cháy" trong 4 trận đấu vào tháng 1 và 2 trận cuối mùa khi thủ môn bắt chính cần nghỉ ngơi.

Bước sang mùa giải năm nay, số phút thi đấu của Kinsky vô cùng ít ỏi với vỏn vẹn 2 lần ra sân tại Carabao Cup. Trận đấu chính thức gần nhất mà anh được đứng trong khung gỗ đã diễn ra từ tận tháng 10 năm ngoái.

Việc "ném" một cầu thủ thiếu hụt trầm trọng cảm giác bóng và kinh nghiệm thực chiến vào một trận đại chiến tại đấu trường danh giá nhất châu Âu là một canh bạc hoàn toàn vô lý. Quyết định đẩy Guglielmo Vicario lên ghế dự bị để nhường chỗ cho Kinsky dường như đi ngược lại mọi nguyên tắc cơ bản của bóng đá đỉnh cao.

Igor Tudor không thể vô can.

Lời bao biện yếu ớt chẳng khiến ai hiểu nổi

Sau khi chứng kiến cậu học trò biếu không bóng cho Marcos Llorente mở tỷ số ở phút thứ 6 và trực tiếp kiến tạo cho Julian Alvarez ghi bàn thứ ba, Tudor buộc phải sửa sai bằng cách rút Kinsky ra sân ở ngay phút thứ 17. Đối mặt với làn sóng chất vấn dữ dội trong buổi họp báo sau trận, chiến lược gia người Croatia vẫn cố gắng bao biện khi khẳng định việc lựa chọn Kinsky từ đầu là một quyết định đúng đắn.

Ông cho rằng sai lầm là một phần của bóng đá và mọi sự phán xét sau khi sự việc ngã ngũ đều trở nên quá dễ dàng. Tudor giải thích việc thay người sớm là động thái bắt buộc nhằm bảo vệ tinh thần của cầu thủ trẻ cũng như cứu vãn thế trận của toàn đội, đồng thời thừa nhận đây là điều hiếm hoi chưa từng xảy ra trong suốt 15 năm làm nghề của mình.

Dẫu Tudor có đưa ra bất kỳ lý lẽ nào, sự thật trên sân cỏ đã phơi bày một thất bại toàn diện về mặt chiến thuật. Kinsky cúi đầu xin lỗi toàn đội trong phòng thay đồ, nhưng lời xin lỗi ấy không thể xóa nhòa sự thật rằng Tottenham đã trải qua một trận thua bạc nhược.

Cả cuộc đời cầu thủ gắn liền với vai trò phòng ngự, có lẽ Tudor nên tự đặt câu hỏi liệu bản thân ông bao giờ phải ra sân đá một trận cầu sinh tử cùng một thủ môn hạng hai, trong khi một chốt chặn huyền thoại như Gianluigi Buffon lại phải ngồi dự bị hay chưa. Việc đặt niềm tin mù quáng vào một nhân tố thiếu ổn định tự tay phá nát hệ thống phòng ngự của Spurs ngay từ những phút đầu tiên.

Trận thua thảm hại này nối dài chuỗi thành tích bết bát của Tudor lên con số bốn thất bại liên tiếp kể từ ngày nhậm chức. Kinski mắc sai lầm khiến đội nhà thủng lưới 2 bàn nên bị thay ra. Vậy sai lầm Tudor cũng nên để ban lãnh đạo Tottenham xử lý. Có lẽ họ đã sai khi đưa một HLV vừa cố chấp, vừa chẳng hiểu gì về bóng đá Anh tới London.