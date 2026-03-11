Pha vào bóng kinh hoàng khiến CĐV Tottenham bức xúc

Trung vệ Micky van de Ven khiến CĐV Tottenham phẫn nộ khi suýt nhận thẻ đỏ thứ hai liên tiếp chỉ vài ngày sau tấm thẻ đỏ tai hại ở Premier League.

Micky van de Ven trở thành tâm điểm tranh cãi trong thất bại 2-5 của Tottenham trước Atletico Madrid tại lượt đi vòng 16 đội Champions League rạng sáng 11/3, sau một pha vào bóng nguy hiểm nhưng thoát án thẻ đỏ.

Trung vệ người Hà Lan vừa bị truất quyền thi đấu cuối tuần trước trong trận thua 1-3 của Tottenham trước Crystal Palace tại Premier League. Khi đó, Spurs đang dẫn 1-0 nhưng tấm thẻ đỏ của Van de Ven khiến cục diện đảo chiều, mở đầu cho màn sụp đổ của đội bóng dưới quyền HLV Igor Tudor.

Chỉ vài ngày sau, Van de Ven tiếp tục khiến người hâm mộ Tottenham lo lắng khi thực hiện pha tắc bóng nguy hiểm với David Hancko trong trận gặp Atletico Madrid. Trung vệ 24 tuổi lao vào tranh chấp với gầm giày trúng thẳng ống chân đối thủ.

VAR lập tức kiểm tra tình huống, nhưng trọng tài Serdar Gozubuyuk quyết định không rút thẻ đỏ. Quyết định này khiến nhiều CĐV Tottenham ngỡ ngàng, bởi pha vào bóng được đánh giá là rất nguy hiểm.

Trên mạng xã hội, làn sóng chỉ trích nhắm vào Van de Ven nhanh chóng bùng nổ. Không ít người hâm mộ cho rằng hậu vệ người Hà Lan đã quá thiếu kiểm soát trong lối chơi.

Một CĐV Tottenham viết: "Trọng tài đã nương tay. Tình huống đó hoàn toàn có thể là thẻ đỏ". Người khác bình luận: "Van de Ven hoặc thiếu tỉnh táo, hoặc đang tự làm hại đội bóng".

Thậm chí có ý kiến nghi ngờ cầu thủ này "cố tình phá đội" sau hai tình huống gây tranh cãi liên tiếp chỉ trong vài ngày.

Ngoài pha vào bóng nguy hiểm, Van de Ven còn bị chỉ trích vì mắc lỗi trong bàn thua thứ hai của Tottenham. Trung vệ này trượt chân trong tình huống phòng ngự, tạo điều kiện cho Atletico tận dụng cơ hội ghi bàn.

Trong bối cảnh Spurs đang ngụp lặn trong khủng hoảng, mọi sai lầm cá nhân đều trở nên đặc biệt nhạy cảm. Và với Van de Ven, lòng tin từ chính người hâm mộ đội nhà dành cho anh đang mong manh hơn bao giờ hết.

Highlights Tottenham 1-3 Crystal Palace Rạng sáng 6/3, Tottenham thua Crystal Palace 1-3 ở vòng 29, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử không thắng 11 trận liên tiếp.