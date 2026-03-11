Tottenham tệ nhất lịch sử

Tottenham đang trải qua một trong những giai đoạn tồi tệ nhất trong lịch sử khi chuỗi thất bại liên tiếp kéo dài.

Rạng sáng 11/3, Tottenham thua 2-5 trước Atletico Madrid ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, qua đó tiến gần đến nguy cơ bị loại khỏi giải.

Theo Opta, đây là trận thua thứ 6 liên tiếp của Tottenham trên mọi đấu trường, thành tích tệ nhất trong lịch sử CLB. Kết quả phản ánh rõ sự sa sút nghiêm trọng của "Gà trống", trong bối cảnh đội bóng liên tục gây thất vọng với những màn trình diễn thiếu sức sống và thiếu tổ chức.

Điều khiến người hâm mộ lo ngại hơn cả là Tottenham dường như ngày càng thi đấu tệ hơn qua từng trận. Những gì diễn ra gần đây khiến nhiều người đánh giá đây có thể là một trong những giai đoạn đáng xấu hổ nhất của đội bóng trong nhiều năm qua.

Tottenham có phong độ chạm đáy. Ảnh: Reuters.

Áp lực lớn nhất lúc này đang dồn lên vai HLV Igor Tudor. Chiến lược gia người Croatia mới tiếp quản đội bóng gần 1 tháng, nhưng khởi đầu của ông có thể xem là thảm họa. Sau 4 trận dẫn dắt Tottenham, HLV Tudor đều nhận thất bại, trong khi hàng thủ đội bóng để thủng lưới tới 14 bàn.

Chuỗi kết quả nghèo nàn khiến tương lai của Tudor tại sân Tottenham Hotspur trở nên bấp bênh. Việc bị loại khỏi Champions League và thậm chí rơi vào cuộc đua trụ hạng ở Premier League vào cuối mùa sẽ là kịch bản thảm họa với Tottenham. Điều đáng lo là viễn cảnh đó đang dần trở nên rõ ràng.

Highlights Tottenham 1-3 Crystal Palace Rạng sáng 6/3, Tottenham thua Crystal Palace 1-3 ở vòng 29, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử không thắng 11 trận liên tiếp.