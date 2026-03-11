Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bayern đặt một chân vào tứ kết sau trận thắng 6-1

  • Thứ tư, 11/3/2026 02:30 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Rạng sáng 11/3, Bayern vùi dập chủ nhà Atalanta ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Bayern thăng hoa.

Ngay từ những phút đầu tiên tại Bergamo, Bayern đã thể hiện rõ ý đồ áp đặt thế trận. Sức ép liên tục của đội khách nhanh chóng mang lại hiệu quả khi từ một tình huống phạt góc được tổ chức khéo léo, Serge Gnabry băng vào vòng cấm trước khi căng ngang thuận lợi để Josip Stanisic dễ dàng đệm bóng mở tỷ số.

Bàn thắng sớm giúp Bayern càng chơi tự tin hơn và họ nhanh chóng nhân đôi cách biệt. Phút giữa hiệp một, Michael Olise thực hiện pha đi bóng từ cánh phải rồi tung cú sút chân trái hiểm hóc vào góc xa, khiến thủ thành Marco Carnesecchi hoàn toàn bất lực.

Atalanta bắt đầu cho thấy dấu hiệu sụp đổ khi phải chống đỡ trước những đợt tấn công dồn dập. Olise tiếp tục tỏa sáng với đường chuyền hoàn hảo để Gnabry thoát xuống đối mặt khung thành và lạnh lùng ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Cách biệt này còn có thể lớn hơn khi Nicolas Jackson bị Carnesecchi từ chối ở tình huống đối mặt, trong khi Gnabry cũng có một cú sút cong dội xà ngay trước khi hiệp một khép lại.

Sau giờ nghỉ, Bayern không hề giảm nhịp độ. Chỉ chưa đầy 10 phút của hiệp hai trôi qua, Jackson tận dụng pha phản công nhanh để ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0. Dù Carnesecchi có thêm vài pha cứu thua đáng chú ý, Atalanta vẫn không thể ngăn cản bàn thắng thứ 5, khi Olise hoàn tất ngày thi đấu xuất sắc. Jamal Musiala sau đó ghi bàn thứ 6 cho Bayern bằng cú dứt điểm cận thành sau đường chuyền của Jackson.

Atalanta chỉ có thể tìm được bàn danh dự ở những phút cuối nhờ công của Mario Pasalic. Tuy nhiên, chừng đó là quá ít để thay đổi cục diện. Với chiến thắng 6-1, Bayern gần như chắc chắn giành quyền vào tứ kết, nơi họ có thể chạm trán Real Madrid hoặc Manchester City trong một cuộc đối đầu đỉnh cao.

