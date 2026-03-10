Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kịch bản khiến Fernandes rời MU

  • Thứ ba, 10/3/2026 11:09 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tương lai của Bruno Fernandes tại MU khả năng được định đoạt bởi tấm vé dự Champions League mùa giải 2026/27.

Tương lai của Fernandes ở MU chưa được đảm bảo.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, đội trưởng người Bồ Đào Nha sẽ tiếp tục gắn bó với MU, trong trường hợp CLB chủ sân Old Trafford giành quyền trở lại sân chơi danh giá nhất châu Âu và đưa ra kế hoạch phát triển đủ tham vọng. Ngược lại, Fernandes có thể rời "Nhà hát của những giấc mơ".

Trên bảng xếp hạng Premier League, MU hiện đứng thứ 3 và nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành suất dự Champions League. Với việc vị trí thứ 5 khả năng đủ điều kiện tham dự giải đấu mùa tới, cơ hội để đội bóng thành Manchester trở lại đấu trường số 1 châu lục là khá rõ ràng.

Ngoài yếu tố thành tích, chiếc ghế huấn luyện tại Old Trafford cũng tác động đến quyết định của Fernandes. HLV tạm quyền Michael Carrick đang gây ấn tượng mạnh kể từ khi thay thế Ruben Amorim và được xem là ứng viên sáng giá cho vị trí chính thức.

Fernandes có mối quan hệ tốt với Carrick. Điều này có thể trở thành yếu tố quan trọng trong việc định đoạt tương lai của anh. Dù hợp đồng của tiền vệ này còn thời hạn đến tháng 6/2027, "Quỷ đỏ" vẫn có kế hoạch đàm phán một thỏa thuận mới nhằm giữ đội trưởng dài hạn.

Fernandes có thể ra đi trong trường hợp MU mất vé dự Champions League.

Thời điểm này, chân chuyền 31 tuổi trở thành tâm điểm của nhiều tin đồn chuyển nhượng. Một số CLB lớn tại châu Âu được cho là theo dõi sát tình hình, trong khi các đội bóng Saudi Pro League cũng sẵn sàng đưa ra những đề nghị tài chính hấp dẫn cho Fernandes.

Dù vậy, phong độ ổn định của Fernandes tiếp tục khẳng định vai trò không thể thay thế tại MU. Mùa giải này, tiền vệ người Bồ Đào Nha ghi 7 bàn và có 15 kiến tạo sau 28 trận trên mọi đấu trường, tiếp tục là nguồn sáng tạo chủ lực của "Quỷ đỏ".

Kể từ khi chuyển đến từ Sporting Lisbon vào tháng 1/2020, Fernandes trở thành một trong những bản hợp đồng thành công nhất của MU. Anh ra sân 318 trận, ghi 105 bàn và đóng góp 101 kiến tạo.

Hiểu Phong

