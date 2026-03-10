Đội hình trong mơ của Barcelona với 2 tân binh giá 250 triệu euro

Julian Alvarez nổi lên là ứng viên dẫn đầu danh sách mua sắm của Barcelona trong hè 2026, trong bối cảnh Robert Lewandowski cao tuổi và chưa chắc chắn tương lai. "Người Nhện" được đánh giá phù hợp với chiến thuật của nhà ĐKVĐ La Liga nhưng Atletico Madrid đang ra giá đến 150 triệu euro.