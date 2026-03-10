Đội hình trong mơ của Barcelona với 2 tân binh giá 250 triệu euro

|
Julian Alvarez nổi lên là ứng viên dẫn đầu danh sách mua sắm của Barcelona trong hè 2026, trong bối cảnh Robert Lewandowski cao tuổi và chưa chắc chắn tương lai. "Người Nhện" được đánh giá phù hợp với chiến thuật của nhà ĐKVĐ La Liga nhưng Atletico Madrid đang ra giá đến 150 triệu euro.
Raphinha và Lamine Yamal chơi ăn ý trong vài mùa giải gần đây, góp công vào nhiều danh hiệu và nằm trong số ít cái tên được đảm bảo tương lai tại Camp Nou.
Barcelona không phải lo lắng về tuyến giữa khi Pedri và Frenkie De Jong có màn trình diễn ấn tượng trong sơ đồ 4-2-1-3 dưới thời HLV Hansi Flick.
Tương tự như Yamal, Fermin Lopez được coi là "báu vật" của Barca khi sao trẻ người Tây Ban Nha đã góp công vào 25 bàn thắng trên mọi đấu trường ở mùa này.
Jules Kounde và Alejandro Balde không có đối thủ cạnh tranh tại Barca mùa này do thể hiện màn trình diễn ổn định ở hai cánh.
Theo truyền thông Đức, Barcelona muốn chiêu mộ một trung vệ đẳng cấp để thay thế Ronald Araujo, cái tên sa sút phong độ do chấn thương. Nico Schlotterbeck với thể hình và khả năng xoay trở, phòng ngự tốt dẫn đầu danh sách mua sắm của "Blaugrana". Tuy nhiên, Dortmund coi ngôi sao người Đức là nhân tố chủ chốt và chỉ để anh rời đi nếu nhận được 100 triệu euro.
Chứng kiến phong cách thi đấu chững chạc và bản lĩnh của Pau Cubarsi, nhiều fan quên rằng trung vệ này mới 19 tuổi.
Ở vị trí thủ môn, Joan Garcia được quy hoạch là thủ môn bắt chính của Barca trong nhiều năm tới.
Đội hình trong mơ của Barcelona với Schlotterbeck và Alvarez.
