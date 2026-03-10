Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đội hình trong mơ của Barcelona với 2 tân binh giá 250 triệu euro

  • Thứ ba, 10/3/2026 12:00 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Barcelona nhiều khả năng sẽ kích nổ bom tấn ở vị trí tiền đạo trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Barcelona anh 1

Julian Alvarez nổi lên là ứng viên dẫn đầu danh sách mua sắm của Barcelona trong hè 2026, trong bối cảnh Robert Lewandowski cao tuổi và chưa chắc chắn tương lai. "Người Nhện" được đánh giá phù hợp với chiến thuật của nhà ĐKVĐ La Liga nhưng Atletico Madrid đang ra giá đến 150 triệu euro.
Barcelona anh 2

Raphinha Lamine Yamal chơi ăn ý trong vài mùa giải gần đây, góp công vào nhiều danh hiệu và nằm trong số ít cái tên được đảm bảo tương lai tại Camp Nou.
Barcelona anh 3

Barcelona không phải lo lắng về tuyến giữa khi PedriFrenkie De Jong có màn trình diễn ấn tượng trong sơ đồ 4-2-1-3 dưới thời HLV Hansi Flick.

Barcelona anh 4

Tương tự như Yamal, Fermin Lopez được coi là "báu vật" của Barca khi sao trẻ người Tây Ban Nha đã góp công vào 25 bàn thắng trên mọi đấu trường ở mùa này.
Barcelona anh 5

Jules Kounde Alejandro Balde không có đối thủ cạnh tranh tại Barca mùa này do thể hiện màn trình diễn ổn định ở hai cánh.
Barcelona anh 6

Theo truyền thông Đức, Barcelona muốn chiêu mộ một trung vệ đẳng cấp để thay thế Ronald Araujo, cái tên sa sút phong độ do chấn thương. Nico Schlotterbeck với thể hình và khả năng xoay trở, phòng ngự tốt dẫn đầu danh sách mua sắm của "Blaugrana". Tuy nhiên, Dortmund coi ngôi sao người Đức là nhân tố chủ chốt và chỉ để anh rời đi nếu nhận được 100 triệu euro.
Barcelona anh 7

Chứng kiến phong cách thi đấu chững chạc và bản lĩnh của Pau Cubarsi, nhiều fan quên rằng trung vệ này mới 19 tuổi.
Barcelona anh 8

Ở vị trí thủ môn, Joan Garcia được quy hoạch là thủ môn bắt chính của Barca trong nhiều năm tới.
Barcelona anh 9

Đội hình trong mơ của Barcelona với Schlotterbeck và Alvarez.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

