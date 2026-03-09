Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Đội hình trong mơ của MU với 2 tân binh giá 200 triệu euro

  • Thứ hai, 9/3/2026 18:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Manchester United nuôi tham vọng sở hữu 2 tân binh chất lượng trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

MU anh 1

Sau nhiều năm, MU cuối cùng cũng tìm được sự ổn định nơi khung gỗ. Senne Lammens chưa có nhiều màn trình diễn xuất sắc như David De Gea, nhưng ít nhất anh cũng không liên tiếp mắc sai lầm dẫn đến bàn thua như Andre Onana.
MU anh 2

Nếu Matthijs De LigtLisandro Martinez không gặp chấn thương, đây sẽ là cặp trung vệ chủ chốt của MU trong nhiều năm tiếp theo.
MU anh 3

Diogo Dalot chịu nhiều chỉ trích nhưng anh vẫn là cầu thủ đa năng và bền bỉ bậc nhất đội hình MU. Ở cánh trái, Luke Shaw khó có đối thủ nếu duy trì phong độ và thể trạng hiện tại.
MU anh 4

Sau khi Casemiro rời đi, MU buộc phải chiêu mộ một tiền vệ trụ để lấp khoảng trống. Elliott Anderson là mục tiêu hàng đầu của CLB chủ sân Old Trafford. Tuy nhiên, mức giá Nottingham đưa ra dành cho cầu thủ sinh năm 2002 đang lên đến 130 triệu euro.

MU anh 5

Sau quãng thời gian bị đày ải trên ghế dự bị, Kobbie Mainoo trở lại và tỏa sáng nơi tuyến giữa. Sao trẻ sinh năm 2005 cũng được đảm bảo tương lai tại Old Trafford.
MU anh 6

Theo báo chí Pháp, MU bất ngờ đưa Khvicha Kvaratskhelia vào tầm ngắm, sau khi biết tin cầu thủ người Georgia không hài lòng với tình hình tại PSG. Nhà đương kim vô địch Pháp được cho là sẵn sàng bán cựu cầu thủ Napoli với giá 70 triệu euro.
MU anh 7

Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes Matheus Cunha đang đạt phong độ cao và đều có chỗ đứng quan trọng trong kế hoạch lâu dài của MU.
MU anh 8

Đội hình trong mơ của MU mùa tới với tân binh Andreson và Kvaratskhelia.
Vì sao người hâm mộ trông chờ Manchester United tại Champions League Với lịch sử, lượng người hâm mộ khổng lồ và những đêm châu Âu giàu cảm xúc, Manchester United luôn là cái tên khiến Champions League trở nên đáng xem hơn.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

MU không lo nếu bỏ lỡ Anderson

Khi thương vụ Elliot Anderson trở nên khó khả thi, Manchester United hoàn toàn có thể chuyển hướng sang Ibrahim Sangare như một phương án hợp lý cho kế hoạch cải tổ tuyến giữa.

7 giờ trước

MU đứng ở đâu nếu VAR không sai sót?

Một bảng xếp hạng giả định của Premier League cho thấy Manchester United vẫn giữ vị trí thứ ba ngay cả khi loại bỏ toàn bộ các quyết định VAR gây tranh cãi.

4 giờ trước

Gordon có nguy cơ lặp lại sai lầm của Rashford

Cựu tiền đạo Troy Deeney cho rằng Anthony Gordon đang có dấu hiệu "đi vào vết xe đổ" của Marcus Rashford khi bắt đầu tin vào sự nổi tiếng của chính mình.

7 giờ trước

7 cau thu tang gia chong mat hinh anh

7 cầu thủ tăng giá chóng mặt

33 phút trước 19:39 9/3/2026

0

Transfermarkt vừa công bố bảng xếp hạng cầu thủ tăng giá trị chuyển nhượng nhiều nhất mùa giải, nổi bật là những cái tên đang thi đấu tại Bundesliga.

Noi ho then cua Ronaldo tai World Cup hinh anh

Nỗi hổ thẹn của Ronaldo tại World Cup

1 giờ trước 19:00 9/3/2026

0

Dù sở hữu sự nghiệp ghi bàn vĩ đại trong lịch sử bóng đá, siêu sao Cristiano Ronaldo lại thi đấu kém hiệu quả ở các vòng knock-out World Cup.

Duy Anh

MU MU Premier League Ngoại hạng Anh

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý