Đội hình trong mơ của MU với 2 tân binh giá 200 triệu euro

Sau nhiều năm, MU cuối cùng cũng tìm được sự ổn định nơi khung gỗ. Senne Lammens chưa có nhiều màn trình diễn xuất sắc như David De Gea, nhưng ít nhất anh cũng không liên tiếp mắc sai lầm dẫn đến bàn thua như Andre Onana.
Nếu Matthijs De Ligt và Lisandro Martinez không gặp chấn thương, đây sẽ là cặp trung vệ chủ chốt của MU trong nhiều năm tiếp theo.
Diogo Dalot chịu nhiều chỉ trích nhưng anh vẫn là cầu thủ đa năng và bền bỉ bậc nhất đội hình MU. Ở cánh trái, Luke Shaw khó có đối thủ nếu duy trì phong độ và thể trạng hiện tại.
Sau khi Casemiro rời đi, MU buộc phải chiêu mộ một tiền vệ trụ để lấp khoảng trống. Elliott Anderson là mục tiêu hàng đầu của CLB chủ sân Old Trafford. Tuy nhiên, mức giá Nottingham đưa ra dành cho cầu thủ sinh năm 2002 đang lên đến 130 triệu euro.
Sau quãng thời gian bị đày ải trên ghế dự bị, Kobbie Mainoo trở lại và tỏa sáng nơi tuyến giữa. Sao trẻ sinh năm 2005 cũng được đảm bảo tương lai tại Old Trafford.
Theo báo chí Pháp, MU bất ngờ đưa Khvicha Kvaratskhelia vào tầm ngắm, sau khi biết tin cầu thủ người Georgia không hài lòng với tình hình tại PSG. Nhà đương kim vô địch Pháp được cho là sẵn sàng bán cựu cầu thủ Napoli với giá 70 triệu euro.
Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes và Matheus Cunha đang đạt phong độ cao và đều có chỗ đứng quan trọng trong kế hoạch lâu dài của MU.
Đội hình trong mơ của MU mùa tới với tân binh Andreson và Kvaratskhelia.
