Đội hình trong mơ của MU với 2 tân binh giá 200 triệu euro

Sau nhiều năm, MU cuối cùng cũng tìm được sự ổn định nơi khung gỗ. Senne Lammens chưa có nhiều màn trình diễn xuất sắc như David De Gea, nhưng ít nhất anh cũng không liên tiếp mắc sai lầm dẫn đến bàn thua như Andre Onana.