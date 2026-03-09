MU đứng ở đâu nếu VAR không sai sót?

Một bảng xếp hạng giả định của Premier League cho thấy Manchester United vẫn giữ vị trí thứ ba ngay cả khi loại bỏ toàn bộ các quyết định VAR gây tranh cãi.

MU đang đứng thứ 3 tại Premier League mùa này.

Mùa giải của Manchester United đến thời điểm này là một hành trình nhiều biến động. Đội bóng chủ sân Old Trafford từng cải thiện phong độ rõ rệt dưới thời HLV Ruben Amorim và trở lại cuộc đua giành suất dự cúp châu Âu. Tuy nhiên, chiến lược gia người Bồ Đào Nha sau đó bị sa thải, và Michael Carrick được trao quyền dẫn dắt đội bóng trong vai trò tạm quyền.

Trong bối cảnh đó, các quyết định từ VAR cũng trở thành chủ đề được nhắc đến nhiều khi nói về mùa giải của Manchester United. Theo thống kê, đội bóng này nằm trong nhóm chịu nhiều tình huống VAR bất lợi nhất tại Premier League, với 6 quyết định gây tranh cãi chống lại họ.

Một trong những tình huống đáng chú ý xảy ra ở trận gặp Brighton & Hove Albion, khi Amad Diallo không được hưởng phạt đền dù nhiều ý kiến cho rằng anh đã bị phạm lỗi trong vòng cấm. Quyết định này trở thành đề tài tranh luận sau trận đấu.

Dù vậy, Manchester United cũng có những lần hưởng lợi từ VAR. Đội bóng được xác định hưởng lợi từ bốn quyết định khác, trong đó có quả phạt đền trong chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace. Tình huống này cũng gây tranh cãi khi nhiều ý kiến cho rằng quyết định của trọng tài là khá nặng tay.

MU của Michael Carrick đang có sự tiến bộ.

Một thống kê từ Squawka cho thấy nếu giả định mọi quyết định VAR đều hoàn toàn chính xác và loại bỏ toàn bộ các sai sót, vị trí của Manchester United trên bảng xếp hạng Premier League vẫn không thay đổi.

Cụ thể, đội bóng của Michael Carrick vẫn đứng thứ ba với 51 điểm. Điều này cho thấy những tình huống gây tranh cãi liên quan đến VAR không làm biến động lớn cục diện của Manchester United trong cuộc đua ở nhóm đầu.

Ở phía trên, Manchester City tiếp tục giữ vị trí thứ hai với 59 điểm, kém đội dẫn đầu 5 điểm. Arsenal vẫn duy trì ngôi đầu bảng với 64 điểm, và số điểm của họ cũng không thay đổi so với bảng xếp hạng thực tế.

Bảng xếp hạng giả định do Squawka xây dựng, tính đến ngày 2/3 và dựa trên giả thiết loại bỏ toàn bộ sai sót từ VAR, cho thấy nhóm dẫn đầu không có sự xáo trộn:

Arsenal – 64 điểm Manchester City – 59 điểm Manchester United – 51 điểm Aston Villa – 49 điểm

Arsenal cũng từng liên quan đến một số tình huống gây tranh luận. Ví dụ, đội bóng này không bị thổi phạt đền khi bóng chạm tay Declan Rice trong trận gặp Chelsea. Trước đó, ở vòng mở màn mùa giải, trọng tài cũng xác định William Saliba không phạm lỗi với Matheus Cunha trong vòng cấm ở trận gặp Manchester United.

Những dữ liệu này cho thấy VAR vẫn là chủ đề gây tranh cãi tại Premier League. Tuy nhiên, ít nhất trong trường hợp của Manchester United, các quyết định gây tranh luận từ công nghệ này không làm thay đổi đáng kể vị trí của đội bóng trong cuộc đua ở nhóm đầu bảng.