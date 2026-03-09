Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MU lên danh sách 5 cầu thủ thay Rashford

  • Thứ hai, 9/3/2026 06:41 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Sau khi Marcus Rashford thi đấu ấn tượng trong màu áo Barcelona theo dạng cho mượn, MU được cho là sớm chuẩn bị phương án thay thế tiền đạo người Anh.

Rashford không còn tương lai ở MU.

Theo báo chí Tây Ban Nha, Rashford nhiều khả năng chơi trận cuối cùng cho đội chủ sân Old Trafford. Sau mâu thuẫn với HLV Ruben Amorim mùa trước, tuyển thủ Anh chuyển tới Barcelona và nhanh chóng tìm lại phong độ. Anh ghi 10 bàn, kiến tạo 9 lần trên mọi đấu trường. Đội bóng xứ Catalonia được cho là nghiêng về phương án kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá khoảng 25 triệu bảng.

Trong bối cảnh đó, MU lập danh sách rút gọn gồm 5 cái tên tiềm năng nhằm thay thế Rashford từ mùa giải tới. Nổi bật nhất là Bradley Barcola. Sau khi cùng PSG chinh phục Champions League, Barcola tiếp tục thăng hoa dưới sự dẫn dắt của HLV Luis Enrique. Cầu thủ 23 tuổi ghi 10 bàn cùng 4 kiến tạo mùa này và được đánh giá là một trong những tài năng tấn công triển vọng nhất châu Âu.

Một lựa chọn đáng chú ý khác là Yan Diomande của RB Leipzig. Ngôi sao 19 tuổi gây ấn tượng mạnh với 11 bàn và 5 kiến tạo chỉ sau 21 trận đá chính. Khả năng bứt tốc và kỹ thuật rê bóng của tuyển thủ Bờ Biển Ngà được cho là thuyết phục ban lãnh đạo "Quỷ đỏ".

Barcola trở thành mục tiêu của MU.

Tại Serie A, Jesus Rodriguez của Como cũng lọt vào tầm ngắm. Tài năng 20 tuổi người Tây Ban Nha đang tiến bộ nhanh chóng dưới sự dẫn dắt của HLV Cesc Fabregas với 7 kiến tạo sau 15 lần đá chính mùa này.

Hai cái tên còn lại là Martial Godo, tiền đạo 22 tuổi của Strasbourg và Iliman Ndiaye, chân sút đang thi đấu cho Everton. Godo ghi 11 bàn trên mọi đấu trường mùa này, trong khi Ndiaye có 6 bàn và 3 kiến tạo, trở thành mắt xích quan trọng trong đội hình của HLV David Moyes.

Danh sách cho thấy MU đang nghiêm túc chuẩn bị cho kịch bản chia tay Rashford, đồng thời tìm kiếm một gương mặt mới đủ sức trám vào cánh trái mùa tới.

Minh Nghi

