Maguire khiến MU khó xử

MU đứng trước quyết định quan trọng liên quan đến tương lai của Harry Maguire, khi hợp đồng của trung vệ người Anh hết hạn vào cuối mùa giải.

Tương lai của Maguire trở nên khó đoán.

Theo Manchester Evening News, tình hình hiện tại của Maguire khiến ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford rơi vào thế khó. MU chưa có quyết định cuối cùng về việc gia hạn hay để trung vệ 32 tuổi ra đi.

Với việc Casemiro rời đội vào hè 2026, MU càng cần những cầu thủ dày dạn trận mạc như Maguire để duy trì sự ổn định trong phòng thay đồ và trên sân. Ngoài ra, Maguire còn là điểm tựa trong các tình huống không chiến. Yếu tố này ngày càng trở nên quan trọng trong bóng đá hiện đại.

Chính điều đó khiến ban lãnh đạo rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu gia hạn, CLB phải tiếp tục đầu tư vào một cầu thủ đã 33 tuổi, sắp bước qua đỉnh cao sự nghiệp. Nhưng nếu để Maguire ra đi, MU mất một thủ lĩnh giàu kinh nghiệm, đồng thời phải tìm người thay thế đủ đẳng cấp. Điều này rõ ràng không hề dễ dàng.

Khi MU chi 80 triệu bảng để chiêu mộ Maguire từ Leicester City năm 2019, thương vụ vấp phải nhiều hoài nghi. Mức giá kỷ lục dành cho một hậu vệ khiến "Quỷ đỏ" bị chế giễu. Tuy nhiên, sau nhiều năm gắn bó, trung vệ tuyển Anh chứng minh giá trị bằng sự bền bỉ và khả năng vượt qua khó khăn, đặc biệt sau giai đoạn đầy áp lực ở mùa giải 2021/22.

HLV Michael Carrick đánh giá cao vai trò của Maguire. Ông cho rằng Maguire không chỉ mang lại kinh nghiệm mà còn là tấm gương cho các cầu thủ trẻ tại trung tâm huấn luyện Carrington. Theo Carrick, Maguire trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp và chính những trải nghiệm đó giúp anh trở thành một thủ lĩnh thực thụ.

