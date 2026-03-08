Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Van Gaal ký Rojo cho MU nhờ trò FIFA

  • Chủ nhật, 8/3/2026 07:37 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Câu chuyện Marcos Rojo gia nhập MU năm 2014 được cho là bắt đầu từ một gợi ý của cháu trai Louis van Gaal sau khi chơi trò FIFA.

Marcos Rojo từng có thời gian khoác áo Manchester United.

Rojo cập bến sân Old Trafford từ Sporting Lisbon với mức phí khoảng 16 triệu bảng trong mùa hè đầu tiên Van Gaal dẫn dắt MU. Khi đó, trung vệ 24 tuổi được xem là một trong những lựa chọn nhằm gia cố hàng thủ của đội bóng.

Câu chuyện phía sau thương vụ này được hai cựu tiền vệ MU là Paul Scholes và Nicky Butt nhắc lại trong podcast “The Good, The Bad and The Football”. Theo chia sẻ của họ, Van Gaal đã nghe về Rojo từ chính cháu trai của mình.

Nicky Butt kể rằng trẻ em ngày nay có thể nắm rất rõ thông tin cầu thủ nhờ các trò chơi điện tử, đặc biệt là FIFA. Con trai của anh từng biết rất nhiều cầu thủ trên khắp thế giới chỉ thông qua việc chơi game.

“Nếu nhìn vào cách bọn trẻ theo dõi bóng đá, đôi khi chúng còn biết cầu thủ nhiều hơn cả người lớn”, Butt nói.

Paul Scholes sau đó tiết lộ một câu chuyện khiến nhiều người bật cười. Theo anh, Van Gaal từng được cháu trai giới thiệu về Marcos Rojo sau khi cậu bé sử dụng cầu thủ này trong trò FIFA.

Thông tin này khiến người dẫn chương trình Paddy McGuinness tỏ ra bất ngờ và cho rằng đó có thể chỉ là một câu chuyện “khó tin”. Tuy nhiên, Butt khẳng định đây là điều có thật và cho biết bản thân anh cũng từng nghe con trai gợi ý những cầu thủ mà anh chưa từng biết tới.

Thực tế cho thấy trong vài năm sau đó, một số cái tên được nhắc đến thậm chí chuyển tới các CLB lớn tại châu Âu.

Với riêng Rojo, trung vệ người Argentina có hơn 5 năm gắn bó với MU. Anh ra sân tổng cộng 122 trận trước khi rời Old Trafford vào tháng 2/2021.

Trong thời gian thi đấu cho MU, Rojo giành được Europa League 2017, League Cup cùng năm và FA Cup 2018. Dưới thời Van Gaal, anh ra sân 54 trận, trước khi tiếp tục thi đấu 56 trận dưới thời Jose Mourinho.

Nổi tiếng với lối chơi quyết liệt, Rojo nhận 13 thẻ vàng dưới thời mỗi HLV của Manchester United nhưng không bị truất quyền thi đấu lần nào.

Hiện tại, trung vệ 35 tuổi đang thi đấu cho Racing Club tại Argentina. Nhưng câu chuyện về việc anh được Van Gaal chú ý nhờ trò chơi FIFA vẫn là một chi tiết thú vị trong lịch sử chuyển nhượng của MU.

