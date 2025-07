Cựu sao MU bị đuổi khỏi đội

Theo ESPN, Rojo xảy ra tranh cãi gay gắt với ban huấn luyện, dẫn đến việc bị HLV Miguel Angel Russo trục xuất khỏi đội hình chính. Cùng với Rojo, hai cầu thủ khác là Marcelo Saracchi và Cristian Lema cũng chịu án phạt tương tự. Bộ ba này hiện bị buộc phải tập riêng, hoàn toàn tách biệt khỏi phần còn lại của đội.

Nguồn tin cho biết quyết định này sẽ không bị đảo ngược, và thậm chí Rojo đối mặt với khả năng bị chấm dứt hợp đồng sớm. Đây có thể là dấu chấm hết cho quãng thời gian thi đấu của Rojo tại Boca, sau khi anh gia nhập CLB năm 2021.

Kể từ chiến thắng trên chấm luân lưu trước Lanus hồi tháng 5, cũng là lần gần nhất Rojo thi đấu, Boca chưa biết mùi chiến thắng. Họ liên tục gây thất vọng ở FIFA Club World Cup 2025, thậm chí bị đội bán chuyên Auckland City cầm hòa 1-1. Boca tiếp tục sa sút tại giải VĐQG Argentina, chưa thắng trận nào ở giai đoạn hai.

Rojo được kỳ vọng lớn khi chuyển đến MU từ Sporting Lisbon năm 2014 với giá 16 triệu bảng. Anh giành FA Cup, League Cup và Europa League cùng "Quỷ đỏ", nhưng chấn thương dây chằng chéo năm 2017 khiến sự nghiệp tại Old Trafford trượt dài. Sau hơn 90 lần ra sân trong 3 mùa đầu, Rojo chỉ thi đấu thêm 27 trận trong 3 năm cuối tại Anh.

Giờ đây, khi không còn chỗ đứng ở Boca và chưa có lời mời nào mới, tương lai của Rojo đang trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết.

