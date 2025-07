Mức giá để MU hoàn tất vụ Sesko

Cuộc đua giành chữ ký Benjamin Sesko nóng lên từng ngày, và MU hiện nổi lên là ứng viên hàng đầu cho thương vụ. Sau khi lần lượt để vuột Liam Delap vào tay Chelsea và Viktor Gyokeres gia nhập Arsenal, đội chủ sân Old Trafford dồn toàn lực để mang về tiền đạo trẻ người Slovenia từ RB Leipzig.

Ban đầu, MU được cho là cân nhắc Ollie Watkins, nhưng mức giá quá cao so với độ tuổi cộng với việc Aston Villa không muốn bán buộc "Quỷ đỏ" chuyển hướng sang Sesko. Theo The Athletic, RB Leipzig yêu cầu mức phí chuyển nhượng lên tới 75 triệu bảng, chưa kể các khoản thưởng theo thành tích và phần trăm bán lại trong tương lai.

Dù đây là con số rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh MU gặp khó khăn về tài chính và phải bán bớt cầu thủ để cân bằng ngân sách, ban lãnh đạo vẫn xác định Sesko là mục tiêu số một. Liên hệ ban đầu với Leipzig được thiết lập và dự kiến có những cuộc đàm phán quyết định trong tuần tới.

Chưa có thỏa thuận chính thức giữa các bên, song việc tăng tốc trong thương vụ cho thấy MU đang quyết tâm giải quyết dứt điểm bài toán hàng công, với hy vọng sớm đưa Sesko về Old Trafford để ổn định đội hình ngay từ đầu mùa.

Mùa giải 2024/25 chứng kiến Rasmus Hojlund chỉ ghi vỏn vẹn 10 bàn trên mọi đấu trường - một con số chưa đáp ứng được kỳ vọng. Vì thế, việc bổ sung một trung phong chất lượng trở thành ưu tiên hàng đầu của HLV Ruben Amorim.

