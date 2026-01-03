Aubameyang đáp trả sau khi bị đuổi khỏi tuyển Gabon

Bóng đá Gabon rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng sau AFCON 2025, khi Chính phủ quyết định đuổi Pierre-Emerick Aubameyang khỏi đội và đình chỉ tuyển quốc gia vô thời hạn.

Bóng đá Gabon hiện chìm trong hỗn loạn.

Trước những thông tin trái chiều, Aubameyang chính thức lên tiếng. Trên trang cá nhân, cựu tiền đạo Arsenal tuyên bố: "Tôi cho rằng những vấn đề của đội tuyển mang tính hệ thống, sâu xa hơn chứ không thể quy về một cá nhân như tôi".

Gabon kết thúc vòng bảng AFCON theo kịch bản thảm họa với 3 trận toàn thua. "Những chú Báo đen" lần lượt gục ngã 0-1 trước Cameroon, thua Mozambique 2-3 và khép lại giải bằng thất bại 2-3 trước Bờ Biển Ngà. Aubameyang không ra sân ở trận cuối do chấn thương đùi, nhưng điều đó không giúp anh tránh khỏi án phạt nặng từ chính quyền.

Trong tuyên bố được đọc trên truyền hình quốc gia, chính phủ Gabon gọi chiến dịch AFCON của đội tuyển là "đi ngược hoàn toàn các giá trị về đạo đức và tính nêu gương", đồng thời đưa ra loạt quyết định gây sốc. Gabon giải thể ban huấn luyện, đình chỉ đội tuyển vô thời hạn, và loại Aubameyang cùng đội trưởng Bruno Ecuele Manga khỏi đội tuyển.

Ở tuổi 36, Aubameyang tuyên bố giã từ đội tuyển năm 2022 để tập trung cho sự nghiệp CLB, trước khi trở lại một năm sau đó sau cuộc gặp với cựu Tổng thống Ali Bongo. Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại thay đổi, và lệnh cấm lần này có thể đẩy Aubameyang tới quyết định chia tay đội tuyển lần thứ hai.

Về mặt chuyên môn, Gabon vốn không phải thế lực lớn của bóng đá châu Phi. Họ chỉ một lần vượt qua vòng bảng trong 4 kỳ AFCON gần nhất và 6 lần bị loại sớm trong 9 lần tham dự. Dù vậy, việc Chính phủ trực tiếp can thiệp, đình chỉ đội tuyển và cấm hai trụ cột cho thấy mức độ phẫn nộ cực lớn trước màn trình diễn bị coi là thảm họa.