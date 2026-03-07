Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mức giá để MU sở hữu Tonali

  • Thứ bảy, 7/3/2026 16:32 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

MU phải chi tới 100 triệu euro nếu muốn có sự phục vụ của Sandro Tonali trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Tonali có mức giá đắt đỏ.

Tiền vệ của Newcastle thu hút sự quan tâm của hàng loạt ông lớn châu Âu, trong đó có MU, Arsenal và thậm chí cả Real Madrid. Tuy nhiên, Tuttosport khẳng định để thuyết phục Newcastle nhả người, mức phí chuyển nhượng có thể chạm mốc 100 triệu euro.

Người đại diện Beppe Riso - một trong những "siêu cò" hàng đầu bóng đá Italy, xuất hiện tại Anh trong những ngày gần đây. Chuyến đi của ông được xem như tín hiệu cho thấy tiền vệ sinh năm 2000 có thể trở thành tâm điểm của kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Sau 2 mùa giải thi đấu tại Premier League, Tonali khẳng định đẳng cấp của một tiền vệ toàn diện. Khả năng hoạt động rộng, vừa tranh chấp mạnh mẽ vừa tổ chức lối chơi hiệu quả giúp anh trở thành một trong những tiền vệ box-to-box hay nhất giải đấu. Chính phong độ ổn định này khiến nhiều đội bóng lớn tại Anh vào cuộc.

MU được cho là đặc biệt quan tâm đến Tonali trong bối cảnh Casemiro rời Old Trafford theo dạng tự do. Ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" xem tuyển thủ Italy như phương án lý tưởng để tái thiết tuyến giữa. Tuy nhiên, họ sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với Arsenal và nhiều CLB khác.

Newcastle coi Tonali là trụ cột không thể thay thế và chỉ sẵn sàng đàm phán nếu nhận được đề nghị khoảng 100 triệu euro. Con số này gần như nằm ngoài khả năng của các CLB Serie A.

Trong bối cảnh đó, khả năng Tonali tiếp tục ở lại Premier League là kịch bản dễ xảy ra nhất. Trước mắt, Tonali vẫn tập trung cho phần còn lại của mùa giải cùng Newcastle, với mục tiêu tiến xa tại Champions League và FA Cup. Những màn trình diễn hay có thể càng nâng cao giá trị của anh trên thị trường chuyển nhượng.

