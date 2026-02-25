Newcastle không ngán Barcelona hay Chelsea

Chiến thắng 9-3 sau hai lượt trước Qarabag giúp Newcastle hiên ngang tuyên chiến với bất kỳ đối thủ nào ở vòng 1/8 Champions League.

Jacob Murphy không cần suy nghĩ khi được hỏi muốn gặp Barcelona hay Chelsea. “Bất kỳ ai”, anh trả lời ngay sau trận thắng 3-2 trước Qarabag thuộc lượt về vòng play-off Champions League rạng sáng 25/2, khép lại cặp play-off với tổng tỷ số 9-3. “Với tập thể này, chúng tôi sẵn sàng đối đầu bất cứ ai. Ở bóng đá knock-out, chúng tôi tin vào chính mình. Cứ mang đến đây”.

Từ nghi ngờ đến tuyên bố “cứ mang đến đây”

Đó không phải lời nói cho vui. Newcastle vừa trở thành đội bóng Anh thứ ba ghi từ chín bàn trở lên trong một cặp đấu knock-out Champions League. Họ đang là đội ghi nhiều bàn nhất giải với 26 pha lập công và lần đầu thắng sáu trận trong một mùa Champions League. Những con số ấy đủ để tạo nền tảng cho sự tự tin.

HLV Eddie Howe chia sẻ cùng tâm thế. Mục tiêu ban đầu là vào vòng tiếp theo đã hoàn thành, nhưng ông không muốn hành trình dừng lại. “Chúng tôi phải tin vào bản thân. Khi bước vào những trận cúp, những trận một mất một còn, chúng tôi đã cho thấy mình có thể nâng tầm”, Howe nói. Thông điệp rõ ràng: Newcastle không vào vòng 1/8 để làm nền.

Điều đáng chú ý là sự chuyển mình chỉ diễn ra trong vài tuần. Đầu tháng, Newcastle bị một bộ phận CĐV la ó sau thất bại 2-3 trước Brentford tại Premier League. Howe thừa nhận ông “chưa làm đủ tốt công việc của mình”. Các cầu thủ nói về việc “chiến đấu vì HLV”. Kể từ đó, họ thắng bốn trong năm trận trên mọi đấu trường và giành vé vào vòng knock-out chính thức.

Newcastle đang có phong độ cao ở Champions League.

Trong bối cảnh Premier League có lợi thế doanh thu và tính cạnh tranh cao, việc một đại diện Anh tiến sâu có thể không gây sốc. Nhưng cách Newcastle làm được điều đó mới đáng nói.

Qarabag từng hòa Chelsea, đánh bại Benfica, Eintracht Frankfurt và Copenhagen. Thế nhưng Newcastle áp đảo nhà vô địch Azerbaijan. Những chiến thắng trước Benfica, PSV Eindhoven, Athletic Club hay Union Saint-Gilloise cũng không hề hiển nhiên.

Không còn choáng ngợp, chỉ còn khát khao

Newcastle không còn ngỡ ngàng trước ánh đèn Champions League. Ở lần trở lại gần nhất, việc được dự vòng bảng đã là trải nghiệm mới với phần lớn đội hình. Hình ảnh Murphy háo hức nghe nhạc hiệu Champions League tại San Siro năm 2023 là minh chứng rõ ràng. Giờ đây, họ cảm thấy mình thuộc về sân khấu ấy.

Đội bóng của Howe từng hòa 1-1 với Paris Saint-Germain ngay tại Paris và chỉ thua Barcelona 1-2 ở trận mở màn mùa này. Trung vệ Dan Burn viết trong chương trình trận đấu rằng Newcastle có thể “cạnh tranh với bất kỳ ai” khi đạt phong độ cao nhất. “Chúng tôi nâng tầm khi đối đầu những đội mạnh hơn”, anh nhấn mạnh.

Kinh nghiệm cũng không còn là điểm yếu. Mùa trước, họ từng rơi vào “bảng tử thần” với PSG, Borussia Dortmund và AC Milan. Xen giữa hai chiến dịch châu Âu, Newcastle còn chấm dứt 70 năm chờ đợi danh hiệu quốc nội bằng chiến thắng trước Liverpool ở chung kết Carabao Cup tháng 3 năm ngoái. Những trận cầu lớn không còn khiến họ run tay.

Newcastle có sự tự tin lên cao.

Tất nhiên, Premier League vẫn là bài toán dang dở khi Newcastle đang đứng thứ 11. Nhưng Champions League không còn là giấc mơ xa xỉ. Họ bước vào lễ bốc thăm vòng 1/8 với sự háo hức, không phải lo lắng.

Cựu tiền đạo Dwight Gayle tin rằng phòng thay đồ sẽ “bùng nổ” nếu gặp một đối thủ như Barcelona. Đó sẽ là cặp đấu lớn, và Newcastle khao khát những trận như thế.

Trong bóng đá, sự tự tin có thể mong manh. Nhưng với Newcastle lúc này, niềm tin được xây bằng kết quả cụ thể. Sáu chiến thắng trong một mùa Champions League. 26 bàn thắng. Một cặp knock-out khép lại với cách biệt sáu bàn. Những con số ấy không phải sản phẩm của may mắn.

Thông điệp đã được gửi đi rõ ràng. Newcastle không chọn đối thủ. Họ chọn thử thách. Và ở vòng 1/8, dù là Chelsea hay Barcelona, St James’ Park sẽ không đón khách với tâm thế kẻ học việc, mà là một đội bóng tin rằng mình đủ sức viết tiếp câu chuyện ở sân chơi lớn nhất châu Âu.