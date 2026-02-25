Pha ngã 'đẹp mặt' của sao Inter

Thất bại 1-2 trước Bodo/Glimt khiến Inter Milan dừng bước ở Champions League, nhưng pha ngã gây tranh cãi của Nicolo Barella mới là hình ảnh lan khắp các kênh truyền hình quốc tế.

Pha ngã của Barella lan truyền khắp thế giới.

Sau trận thua 1-3 ở lượt đi tại Na Uy, Inter bước vào màn tái đấu tại San Siro rạng sáng 25/2 với quyết tâm lật ngược thế cờ. Tuy nhiên, đội bóng áo xanh đen không thể tạo nên điều kỳ diệu và tiếp tục nhận thất bại 1-2 ở trận lượt về rạng sáng 25/2.

Giữa bối cảnh đó, Barella trở thành tâm điểm tranh luận. Tiền vệ của Inter ngã trong vòng cấm Bodo/Glimt và đội chủ nhà lập tức yêu cầu phạt đền.

Tuy nhiên, trọng tài và VAR không đưa ra quyết định can thiệp. Hình ảnh quay chậm cho thấy tình huống gây nhiều nghi ngờ, và pha bóng nhanh chóng được phát lại trên hàng loạt kênh quốc tế.

Trên nền mạng xã hội X, hàng loạt bình luận xuất hiện, từ việc cho rằng Barella "giẫm lên chân đối phương rồi ngã như bị bắn tỉa" đến nhận xét rằng "thói quen ngã vờ vẫn theo anh cả ở Champions League".

Một số người còn nhắc lại tranh cãi gần đây trong trận Inter - Juventus, khi tình huống của Bastoni khiến Kalulu nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Ngoài pha bóng trong vòng cấm, Barella còn bị chú ý vì phản ứng mạnh sau một va chạm thông thường ở giữa sân.

Thất bại của Inter khởi nguồn từ sai lầm trong pha xử lý của Akanji tạo điều kiện để Hauge trừng phạt, đẩy Inter vào thế càng thêm bất lợi ở đầu hiệp hai. Đến phút 72, Evjen tung cú dứt điểm chéo góc chuẩn xác, nhân đôi cách biệt cho đại diện Na Uy.

Bastoni kịp rút ngắn tỷ số chỉ bốn phút sau đó, nhưng nỗ lực ấy không đủ để xoay chuyển tình thế. Chung cuộc, Inter khép lại hành trình Champions League với tổng tỷ số 2-5 sau hai lượt trận.

Inter rời Champions League trong nỗi tiếc nuối. Và trong một đêm đầy thất vọng tại San Siro, hình ảnh của Barella lại trở thành đề tài bàn luận trên khắp châu Âu.