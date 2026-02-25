Capello chỉ trích Inter: 'Quá chậm và thiếu đột biến'

Inter Milan thua 1-2 trước Bodo Glimt ở lượt về play-off rạng sáng 25/2, khép lại hành trình Champions League với tổng tỷ số 2-5 và hứng chịu những lời phê bình nặng nề từ Fabio Capello.

Thất bại 1-2 ngay tại Meazza trước Bodo Glimt không chỉ khiến Inter Milan dừng bước ở vòng play-off Champions League, mà còn kéo theo làn sóng chỉ trích dữ dội. Sau hai lượt trận, đại diện Serie A thua chung cuộc 2-5. Với một đội từng vào chung kết mùa trước, kết cục này là cú trượt dài khó chấp nhận.

Fabio Capello không giấu sự thất vọng. Cựu HLV người Italy thẳng thắn nhận định Inter quá chậm trong mọi pha xử lý. Theo ông, đội bóng áo xanh-đen thiếu tốc độ, thiếu khả năng tạo đột biến và gần như không có tình huống một đấu một đúng nghĩa.

“Tôi thấy Inter quá chậm trong các pha bóng. Họ cố gắng đánh trung lộ nhưng không hiệu quả. Điều khiến tôi chú ý là không ai có thể rê bóng qua đối thủ. Không có những pha một chọi một, không có đột phá, rất ít tình huống đổi hướng”, Capello nhấn mạnh sau trận.

Trong hiệp một, Inter thường xuyên triển khai bóng bên cánh phải. Tuy nhiên, các đợt tấn công thiếu tính sát thương. Capello cho rằng Federico Dimarco có thể trở thành mũi khoan bất ngờ, nhưng anh không được đặt vào thế thuận lợi để phát huy khả năng bứt tốc và đổi hướng. Việc thiếu phương án thay đổi nhịp độ khiến Inter rơi vào thế bế tắc trước một Bodo Glimt chơi thận trọng và kỷ luật.

Capello cũng chỉ ra bước ngoặt đến quá muộn. Ông nhận xét trận đấu chỉ thực sự thay đổi khi Sucic vào sân, nhưng thời điểm đó Inter đã ở thế khó.

“Inter không thi đấu với tốc độ cần thiết để đánh bại một đội như Bodo. Khi Sucic xuất hiện, mọi thứ sáng sủa hơn, nhưng đã quá muộn”, ông nói thêm.

Việc bị loại với tổng tỷ số 2-5 là đòn giáng mạnh vào tham vọng của Inter. Từ vị thế á quân mùa trước đến việc dừng bước ngay ở vòng play-off, khoảng cách ấy đủ để đặt ra nhiều câu hỏi. Không chỉ là câu chuyện chiến thuật, mà còn là vấn đề về nhịp độ, sự táo bạo và khả năng tạo khác biệt ở những thời khắc quyết định.