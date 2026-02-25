Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Kỷ lục trong ngày Bodo/Glimt tạo địa chấn ở Champions League

  • Thứ tư, 25/2/2026 07:06 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Rạng sáng 25/2, Bodo/Glimt quật ngã Inter Milan và thiết lập những cột mốc chưa từng có trong lịch sử bóng đá nước này.

BodoGlimt (áo vàng) tạo nên kỳ tích ở Champions League.

Sau thất bại 1-3 ở lượt đi trên đất Na Uy, Inter bước vào trận tái đấu tại San Siro với áp lực khổng lồ. Dù đang dẫn đầu Serie A và có điểm tựa sân nhà, đội bóng áo xanh-đen không thể khuất phục được sự lì lợm của đối thủ đến từ vùng Bắc Cực.

Hiệp một khép lại không bàn thắng, nhưng bước ngoặt đến ở phút 58. Tận dụng sai lầm của Manuel Akanji, Bodo/Glimt phản công sắc lẹm và Jens Petter Hauge lạnh lùng mở tỷ số.

Đến phút 72, chính Hauge kiến tạo để Hakon Evjen nhân đôi cách biệt. Bàn rút ngắn của Alessandro Bastoni chỉ còn mang ý nghĩa danh dự, không đủ cứu Inter khỏi một trong những thất bại cay đắng nhất tại cúp châu Âu.

Chiến thắng đưa Bodo/Glimt trở thành CLB Na Uy đầu tiên vượt qua vòng play-off tại Champions League. Không dừng lại ở đó, họ còn là đội bóng ngoài top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu đầu tiên kể từ Ajax mùa 1971/72 thắng 4 trận liên tiếp trước các đại diện thuộc nhóm "Big Five" (Anh, Tây Ban Nha, Đức, Italy, Pháp).

Giới chuyên môn Italy thừa nhận Inter tạo ra nhiều cơ hội nhưng thiếu tốc độ và tính sát thương. Ngược lại, thầy trò HLV Kjetil Knutsen được ca ngợi bởi bản lĩnh, kỷ luật và khả năng chuyển trạng thái mẫu mực.

Từ một CLB nhỏ bé Vòng Bắc Cực, Bodo/Glimt giờ ghi tên mình vào lịch sử Champions League bằng những kỷ lục thách thức mọi giới hạn.

Thỏa thuận giúp Real Madrid kích nổ 'bom tấn' 100 triệu euro

Tiền vệ Vitinha của PSG là một trong những mục tiêu thu hút sự quan tâm của Real Madrid ở kỳ chuyển nhượng hè tới.

2 giờ trước

Bóng đá Italy lụn bại

Bóng đá Italy đang đối mặt với một trong những giai đoạn ảm đạm nhất trong nhiều năm trở lại đây.

2 giờ trước

Cầu thủ Benfica tố ngược Vinicius

Sau khi bị cấm thi đấu, Gianluca Prestianni khẳng định bản thân bị ngôi sao của Real Madrid xúc phạm.

2 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Bodo/Glimt Bodo/Glimt

    Đọc tiếp

    5-2 truoc Inter - dem vi dai nhat bong da Na Uy hinh anh

    5-2 trước Inter - đêm vĩ đại nhất bóng đá Na Uy

    24 phút trước 08:05 25/2/2026

    0

    Chiến thắng 5-2 trước Inter sau hai lượt trận được Liên đoàn Bóng đá Na Uy xem là cột mốc vĩ đại nhất lịch sử Bodo/Glimt và là một trong những cú sốc lớn của Champions League hiện đại.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý