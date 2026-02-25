Kỷ lục trong ngày Bodo/Glimt tạo địa chấn ở Champions League

Rạng sáng 25/2, Bodo/Glimt quật ngã Inter Milan và thiết lập những cột mốc chưa từng có trong lịch sử bóng đá nước này.

BodoGlimt (áo vàng) tạo nên kỳ tích ở Champions League.

Sau thất bại 1-3 ở lượt đi trên đất Na Uy, Inter bước vào trận tái đấu tại San Siro với áp lực khổng lồ. Dù đang dẫn đầu Serie A và có điểm tựa sân nhà, đội bóng áo xanh-đen không thể khuất phục được sự lì lợm của đối thủ đến từ vùng Bắc Cực.

Hiệp một khép lại không bàn thắng, nhưng bước ngoặt đến ở phút 58. Tận dụng sai lầm của Manuel Akanji, Bodo/Glimt phản công sắc lẹm và Jens Petter Hauge lạnh lùng mở tỷ số.

Đến phút 72, chính Hauge kiến tạo để Hakon Evjen nhân đôi cách biệt. Bàn rút ngắn của Alessandro Bastoni chỉ còn mang ý nghĩa danh dự, không đủ cứu Inter khỏi một trong những thất bại cay đắng nhất tại cúp châu Âu.

Chiến thắng đưa Bodo/Glimt trở thành CLB Na Uy đầu tiên vượt qua vòng play-off tại Champions League. Không dừng lại ở đó, họ còn là đội bóng ngoài top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu đầu tiên kể từ Ajax mùa 1971/72 thắng 4 trận liên tiếp trước các đại diện thuộc nhóm "Big Five" (Anh, Tây Ban Nha, Đức, Italy, Pháp).

Giới chuyên môn Italy thừa nhận Inter tạo ra nhiều cơ hội nhưng thiếu tốc độ và tính sát thương. Ngược lại, thầy trò HLV Kjetil Knutsen được ca ngợi bởi bản lĩnh, kỷ luật và khả năng chuyển trạng thái mẫu mực.

Từ một CLB nhỏ bé Vòng Bắc Cực, Bodo/Glimt giờ ghi tên mình vào lịch sử Champions League bằng những kỷ lục thách thức mọi giới hạn.