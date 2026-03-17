Garnacho lại gây ngán ngẩm

Sai lầm của Alejandro Garnacho không chỉ khiến Chelsea trả giá, mà còn kéo theo làn sóng chỉ trích nhắm trực tiếp vào HLV Liam Rosenior.

Garnacho gây thất vọng ở Chelsea.

Hôm 15/3, thất bại 0-1 trước Newcastle United tại Stamford Bridge đẩy Chelsea rơi khỏi top 5, trong một trận đấu mà họ không lép vế về thế trận. Tuy nhiên, chỉ một khoảnh khắc mất tập trung đã định đoạt tất cả.

Tình huống bước ngoặt đến từ sai lầm trong khâu pressing của Garnacho. Cầu thủ người Argentina lao lên áp sát nhưng không khóa được hướng chuyền vào trung lộ. Tino Livramento dễ dàng triển khai bóng cho Jacob Murphy, trước khi bóng được đưa vào trong để Anthony Gordon ghi bàn duy nhất.

Phân tích trên sóng truyền hình, huyền thoại Thierry Henry chỉ ra lỗi rõ ràng của Garnacho. Theo ông, cầu thủ này cần di chuyển theo hướng vòng cung để cắt đường chuyền, thay vì pressing trực diện và để lộ khoảng trống. "Bạn không được để bóng đi vào trung lộ ở tình huống đó", Henry nhấn mạnh.

Trận này, Garnacho không để lại quá nhiều dấu ấn, thường xuyên tỏ ra thiếu ăn ý với Marc Cucurella bên cánh trái. Anh xử lý khá tối, thậm chí còn có tình huống di chuyển chặn đứng cú sút của đồng đội Enzo Fernandez.

Phong độ thiếu ổn định, hiệu quả trong khâu dứt điểm hạn chế và sự mờ nhạt ở những trận cầu lớn khiến anh trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội.

Ngoài ra, tâm điểm chỉ trích cũng hướng về Liam Rosenior. Máy quay ghi lại khoảnh khắc HLV Chelsea quay lưng khỏi sân khi đội nhà thủng lưới. Hình ảnh này khiến Henry không hài lòng.

"Tôi hiểu cảm giác thất vọng. Nhưng đây không phải sân tập để làm lại. Nếu cầu thủ mắc lỗi, HLV phải phản ứng ngay. Ông ấy thậm chí còn không nhìn tình huống diễn ra", cựu danh thủ người Pháp nói.

Ở chiều ngược lại, Rosenior thừa nhận đội bóng gặp vấn đề chiến thuật. Ông cho rằng cách pressing của Chelsea khác biệt, nhưng các cầu thủ không giữ đúng vị trí trong tình huống quyết định.

Chelsea thực tế kiểm soát trận đấu và buộc đối thủ phải chơi bóng dài trong phần lớn thời gian. Tuy nhiên, sự thiếu chính xác ở thời điểm then chốt khiến họ tiếp tục đánh rơi điểm số. Một thất bại nữa, và áp lực đang dồn lên Rosenior. Nếu tình hình không cải thiện, Rosenior hoàn toàn có nguy cơ bị sa thải.

Highlights Chelsea 0-1 Newcastle United Rạng sáng 15/3 trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea nhận thất bại tối thiểu trước Newcastle United ở vòng 30 Premier League.

