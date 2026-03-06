Garnacho cho bạn gái mới tiêu tiền thả ga

Truyền thông Tây Ban Nha cho biết tiền vệ Alejandro Garnacho đang hẹn hò với nữ influencer Adriana Lobaz.

Adriana Lobaz được cho là bạn gái mới của Garnacho.

Theo tiết lộ từ nhà báo Roberto Antolin trên chương trình Mitre Live, mối quan hệ giữa Garnacho và Adriana đang tiến triển nhanh chóng. Nữ influencer người Tây Ban Nha được cho là chuyển đến sống cùng cầu thủ 21 tuổi tại London. Thậm chí, Garnacho còn trao cho cô một chiếc thẻ tín dụng không giới hạn để tự do mua sắm.

Tin đồn về mối quan hệ này bắt đầu xuất hiện sau chuyến du lịch Ai Cập của cả hai hồi tháng trước. Khi đó, HLV Liam Rosenior cho các cầu thủ Chelsea nghỉ ngắn ngày giữa lịch thi đấu dày đặc.

Dù không công khai, cả Garnacho và Adriana đều đăng những bức ảnh rất giống nhau từ cùng địa điểm. Cả hai thậm chí còn chụp hình trước cùng một chiếc gương trong phòng khách sạn, khiến người hâm mộ nhanh chóng nghi ngờ họ đang đi du lịch cùng nhau.

Tuy nhiên, nhà báo Antolin cũng đưa ra nhận định rằng Garnacho không thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này. Theo ông, cầu thủ người Argentina được cho là không muốn gặp gia đình của Adriana và thậm chí còn phớt lờ lời đề nghị đó.

Trước khi dính tin đồn với Adriana, Garnacho có mối quan hệ kéo dài hơn 4 năm với Eva Garcia, người sinh cho anh một cậu con trai tên Enzo, hiện 2 tuổi. Hai người chia tay vào mùa hè năm ngoái, trùng thời điểm Garnacho rời MU để chuyển sang Chelsea.

Không chỉ dừng ở chuyện đời tư, nhà báo Antolin còn cho rằng Garnacho gần đây có dấu hiệu tập trung nhiều hơn vào cuộc sống cá nhân thay vì bóng đá, đặc biệt trong bối cảnh thời gian thi đấu giảm sút tại Chelsea.

