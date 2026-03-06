Cảnh tượng gây sốc khi Tottenham thua trận

Nhiều CĐV Tottenham bỏ về ngay trong hiệp một trận đấu với Crystal Palace tại vòng 29 Premier League rạng sáng 6/3.

Highlights Tottenham 1-3 Crystal Palace Rạng sáng 6/3, Tottenham thua Crystal Palace 1-3 ở vòng 29, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử không thắng 11 trận liên tiếp.

Sự thất vọng của người hâm mộ lên đến đỉnh điểm khi đội chủ nhà Tottenham thi đấu bạc nhược và để đối thủ dẫn 3-1 chỉ sau 45 phút đầu tiên.

Bước ngoặt của trận đấu đến khi trung vệ Micky van de Ven của Tottenham phạm lỗi với Ismaila Sarr trong vùng cấm khi tiền đạo Palace đang có cơ hội ghi bàn rõ rệt. Trọng tài Andy Madley lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp cho cầu thủ người Hà Lan, đồng thời cho Crystal Palace hưởng phạt đền.

Trên chấm 11 m, Sarr không mắc sai lầm nào để đánh bại thủ môn Guglielmo Vicario, gỡ hòa 1-1 cho đội khách.

Từ thời điểm đó, Tottenham hoàn toàn đánh mất thế trận. Chơi thiếu người, hàng thủ của đội chủ nhà liên tiếp mắc sai lầm. Lần lượt Jorgen Strand Larsen và Sarr ghi 2 bàn cho Palace, mang lại lợi thế dẫn trước 3-1 cho đội khách.

Khán đài sân Tottenham thưa thớt khán giả sau hiệp một.

Diễn biến tệ hại khiến nhiều cổ động viên Tottenham không thể kiên nhẫn chờ tiếng còi nghỉ giữa hiệp. Hàng loạt người rời sân trong sự tức giận. Theo The Sun, một cổ động viên thậm chí còn hét lớn về phía khu vực ban phân tích của đội bóng: “Các người đang đưa chúng tôi xuống hạng”.

Trên mạng xã hội, làn sóng chỉ trích nhắm vào tập thể Tottenham. Một CĐV bình luận: "Một tập thể rời rạc và yếu tâm lý, chúng ta xứng đáng rớt hạng". Tài khoản khác viết: "Harry Kane và Son Heung-min rời đi, Tottenham dễ dàng vụn vỡ".

Thất bại 1-3 trước Palace cũng là trận thua thứ 5 liên tiếp của Tottenham. Đội hiện chỉ còn cách nhóm rớt hạng 1 điểm.

