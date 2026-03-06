Phản ứng của Messi khi ông Trump ca ngợi Ronaldo

Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi Cristiano Ronaldo là "người tuyệt vời" khi gặp Lionel Messi và tập thể Inter Miami.

Messi gặp mặt Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Trong buổi lễ đặc biệt tại Nhà Trắng nhằm vinh danh chức vô địch MLS Cup 2025 của Inter Miami rạng sáng 6/3 (giờ Việt Nam), Tổng thống Donald Trump dành nhiều lời khen cho các ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới. Đáng chú ý, trong lúc trò chuyện với Messi, ông Trump bất ngờ nhắc tới Ronaldo.

Ông Trump cho biết: "Barron, con trai tôi, là fan của cậu. Nó nghĩ cậu là một con người tuyệt vời. Barron rất hâm mộ cậu, và một quý ông khác tên Cristiano Ronaldo nữa. Cristiano cũng thật tuyệt vời. Những nhà vô địch hàng đầu, những vận động viên vĩ đại của môn thể thao này".

Khi nghe ông Trump nhắc đến tên Ronaldo, Messi đứng gần đó và nở nụ cười. Vào tháng 11/2025, Tổng thống Mỹ cũng từng tiếp đón Ronaldo tại Nhà Trắng. Cuộc gặp diễn ra không lâu sau khi tiền đạo của Al Nassr bày tỏ mong muốn được gặp Tổng thống Mỹ trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Piers Morgan.

Phản ứng của Messi khi Tổng thống Trump ca ngợi Ronaldo.

Ngoài Ronaldo, ông Trump còn nhắc đến huyền thoại Pele và so sánh cựu danh thủ Brazil với Messi. "Tôi không biết nữa, có thể cậu giỏi hơn. Ai là người giỏi hơn?", ông Trump hỏi khi quay sang phía các cầu thủ.

Sau đó, Tổng thống Mỹ mỉm cười và nói thêm: "Tôi nghĩ là cậu ấy", đồng thời chỉ tay về phía Messi.

Bên cạnh Messi, Tổng thống Trump cũng không tiếc lời ca ngợi các ngôi sao của Inter Miami. Ông đặc biệt nhắc đến Luis Suarez và gọi tiền đạo người Uruguay là "một trong những tiền đạo vĩ đại nhất mọi thời đại".

Đây là lần đầu tiên Messi đến thăm Nhà Trắng và gặp mặt Tổng thống Mỹ. Trước đó, Leo từng bỏ lỡ cuộc gặp với cựu Tổng thống Joe Biden vào tháng 1/2025, dù được trao Huân chương Tự do của Tổng thống, một trong những phần thưởng cao quý tại Mỹ.

