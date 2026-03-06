Bê bối nhập tịch Malaysia - từ hồ sơ gốc gác đến phán quyết CAS

Vụ việc nhập tịch của bóng đá Malaysia bùng nổ từ năm 2025 khi 7 cầu thủ bị phát hiện sử dụng hồ sơ sai lệch, kéo theo cuộc điều tra của FIFA và phán quyết từ CAS.

Bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia trở thành một trong những vụ việc gây chấn động nhất làng túc cầu thời gian qua. Hàng loạt cầu thủ được cho là đủ điều kiện khoác áo "Harimau Malaya" thực chất lại dựa trên hồ sơ bị làm sai lệch.

Vụ việc kéo dài gần một năm, từ khi những hồ sơ đầu tiên được gửi lên FIFA cho tới phán quyết cuối cùng của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), qua đó để lại bài học đắt giá cho bóng đá Malaysia.

Manh nha từ các hồ sơ "gốc gác Malaysia"

Câu chuyện bắt đầu từ đầu năm 2025, khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đẩy mạnh chiến lược tìm kiếm các "heritage players" - những cầu thủ có nguồn gốc Malaysia ở nước ngoài, nhằm tăng cường sức mạnh cho đội tuyển quốc gia.

Ngày 19/3/2025, FAM gửi hồ sơ đầu tiên lên FIFA để hỏi về khả năng khoác áo Malaysia của Hector Hevel, kèm theo giấy khai sinh của ông nội cầu thủ này với thông tin cho rằng ông sinh tại eo biển Malacca. Chỉ một ngày sau, FAM tiếp tục nộp hồ sơ tương tự cho Gabriel Felipe Arrocha.

Malaysia nhập tịch chóng vánh cho 7 cầu thủ.

Dựa trên các tài liệu được cung cấp, FIFA ban đầu chấp thuận. Ngày 24/3/2025, Hevel được xác nhận đủ điều kiện thi đấu cho Malaysia.

Đến ngày 6/6/2025, FAM tiếp tục gửi thêm hồ sơ cho 5 cầu thủ khác gồm Facundo Tomas Garces Rattaro, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo và Jon Irazabal Iraurgui. Vài ngày sau, FIFA xác nhận tất cả đều hợp lệ.

Việc nhập tịch diễn ra nhanh chóng giúp Malaysia bổ sung một loạt cầu thủ sinh ra, trưởng thành ở Nam Mỹ và châu Âu. Những gương mặt mới này lập tức được triệu tập lên đội tuyển và nhanh chóng tạo ra tác động về chuyên môn.

Đỉnh điểm là ngày 10/6/2025 khi Malaysia đánh bại tuyển Việt Nam với tỷ số 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027. Trong trận đấu này, Figueiredo và Holgado đều ghi bàn, góp phần tạo nên chiến thắng đậm gây bất ngờ lớn trong khu vực.

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau trận đấu, 11/6/2025, FIFA nhận được đơn khiếu nại chính thức liên quan đến tính hợp lệ của các cầu thủ mới nhập tịch. Nghi vấn tập trung vào việc quá trình nhập tịch diễn ra quá nhanh, cũng như nguồn gốc của các giấy tờ chứng minh dòng máu Malaysia.

Các bên vào cuộc

Sau nhiều tháng điều tra, đến ngày 25/9/2025, Ủy ban Kỷ luật FIFA kết luận FAM và 7 cầu thủ vi phạm quy định khi sử dụng các tài liệu bị làm sai lệch để chứng minh nguồn gốc. FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, còn mỗi cầu thủ bị phạt tiền và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng. Đồng thời, FIFA cũng áp dụng các biện pháp kỷ luật liên quan đến những trận đấu có cầu thủ không hợp lệ.

FAM không chấp nhận phán quyết này và nhanh chóng nộp đơn kháng cáo. Ngày 3/11/2025, Ủy ban Kháng cáo của FIFA giữ nguyên quyết định ban đầu. Không lâu sau, ngày 8/12/2025, FAM đưa vụ việc lên CAS với hy vọng đảo ngược tình thế.

Malaysia có thể bị xử thua 0-3 trước Việt Nam.

Đến ngày 26/1/2026, CAS đình chỉ tạm thời án phạt đối với các cầu thủ trong khi chờ phiên điều trần. Phiên xử chính thức diễn ra ngày 26/2/2026 tại Lausanne, Thụy Sĩ.

Sau quá trình xem xét toàn bộ hồ sơ và lập luận của các bên, CAS ra phán quyết ngày 5/3/2026 khi giữ nguyên án cấm thi đấu 12 tháng nhưng chỉ áp dụng cho các trận đấu chính thức.

Phán quyết của CAS gần như khép lại phần tranh chấp pháp lý. Lúc này, tâm điểm nằm ở quyết định của AFC đối với các trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

Với việc bị xác định có sai phạm liên quan đến cầu thủ không đủ điều kiện, khả năng Malaysia bị xử thua 0-3 ở các trận liên quan, gồm cuộc đối đầu với Việt Nam, được đánh giá là kịch bản rất dễ xảy ra. Khi ấy, toàn bộ vụ việc được xem là chính thức khép lại.

Dù kết cục cuối cùng ra sao, vụ bê bối nhập tịch trở thành lời cảnh tỉnh rõ ràng cho bóng đá Malaysia. Việc tìm kiếm cầu thủ gốc gác nước ngoài có thể giúp tăng sức mạnh đội tuyển trong ngắn hạn, nhưng nếu thiếu sự kiểm chứng chặt chẽ về pháp lý và nguồn gốc, cái giá phải trả có thể là uy tín của cả một nền bóng đá.