Cầu thủ Tottenham hành động gây phẫn nộ

Hậu vệ Pedro Porro trở thành tâm điểm chỉ trích khi có phản ứng dữ dội lúc bị thay ra trong trận Tottenham thua Crystal Palace 1-3 thuộc vòng 29 Premier League rạng sáng 6/3.

Pedro Porro không giữ được bình tĩnh khi bị thay ra.

Tình huống xảy ra ở phút 73 khi HLV tạm quyền Igor Tudor quyết định rút Porro khỏi sân để nhường chỗ cho Xavi Simons. Ngay khi rời sân tại Tottenham Hotspur Stadium, hậu vệ người Tây Ban Nha tỏ ra cực kỳ bức xúc.

Theo hình ảnh truyền hình, Porro bước vào khu kỹ thuật trong trạng thái tức giận, đập mạnh vào ghế dự bị rồi ném hộp nước xuống sàn. Hành động này lập tức khiến nhiều cổ động viên Tottenham trên mạng xã hội phản ứng dữ dội.

Một người viết rằng Porro "nên thể hiện sự quyết liệt đó trên sân cỏ thay vì ở khu kỹ thuật". Một ý kiến khác cho rằng hậu vệ này "mất kiểm soát hoàn toàn", trong khi không ít người tỏ ra thất vọng vì cầu thủ mang băng đội trưởng trong trận đấu lại có hành vi thiếu kiềm chế.

Cựu thủ môn Joe Hart cũng chỉ trích phản ứng của Porro. "Cậu ấy đập phá mọi thứ khi trở lại băng ghế dự bị và còn phàn nàn gay gắt với trọng tài thứ 4. Đó là dấu hiệu của việc mất kiểm soát cảm xúc", Hart nhận định.

Trận đấu khép lại trong nỗi thất vọng lớn với đội chủ nhà. Crystal Palace sớm tạo lợi thế trong hiệp một nhờ cú đúp của Ismaila Sarr cùng bàn thắng của Jorgen Strand Larsen. Tottenham chỉ có thể gỡ lại 1 bàn nhưng không đủ để tránh thất bại.

Kết quả khiến tình hình của Tottenham trở nên đáng báo động bởi họ hiện chỉ còn hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm. Nỗi thất vọng càng tăng cao khi một bộ phận cổ động viên rời sân từ sớm để phản đối màn trình diễn bạc nhược của đội bóng.

Highlights Tottenham 1-3 Crystal Palace Rạng sáng 6/3, Tottenham thua Crystal Palace 1-3 ở vòng 29, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử không thắng 11 trận liên tiếp.

