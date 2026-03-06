Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) xác nhận đã nhận được phán quyết từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) liên quan đến đơn kháng cáo của tổ chức này về nhóm 7 cầu thủ nhập tịch.

Malaysia đáp trả phán quyết của CAS.

Theo thông báo chính thức từ FAM, đơn kháng cáo của liên đoàn đã bị CAS bác bỏ. Trong khi đó, kháng cáo của bảy cầu thủ liên quan được chấp nhận một phần. Cụ thể, hình thức kỷ luật dành cho các cầu thủ đã được điều chỉnh, tuy nhiên họ vẫn phải tiếp tục chịu án cấm thi đấu thêm 8 tháng nữa trước khi được phép trở lại các trận đấu chính thức.

Hiện tại, CAS mới chỉ công bố phần quyết định chính của phán quyết, còn toàn bộ bản giải thích chi tiết về cơ sở pháp lý và lập luận của tòa vẫn chưa được công bố. Vì vậy, FAM cho biết họ sẽ chỉ đưa ra bình luận cụ thể hơn sau khi xem xét đầy đủ nội dung của phán quyết.

Dù tôn trọng CAS, FAM bày tỏ quan điểm rằng mức án được đưa ra “dường như chưa thực sự tương xứng” nếu so sánh với những vụ việc tương tự từng được xét xử trước đây. FAM cũng khẳng định sẽ tiếp tục đánh giá kỹ lưỡng vụ việc khi có đầy đủ tài liệu từ tòa.

Trong suốt quá trình giải quyết tranh chấp, FAM thừa nhận đã có những thiếu sót trong khâu giám sát và quản lý hồ sơ. Liên đoàn cho biết họ đã nhận trách nhiệm đối với những sai sót mang tính hành chính xảy ra trong quá trình xử lý giấy tờ liên quan đến các cầu thủ.

Nhóm 7 cầu thủ Malaysia dính án phạt.

FAM cũng bày tỏ sự thất vọng trước kết quả cuối cùng của vụ kiện, đặc biệt đối với các cầu thủ liên quan. Theo FAM, những cầu thủ này không tham gia vào quá trình xử lý hồ sơ hành chính và cũng không nắm rõ các vấn đề liên quan đến thủ tục giấy tờ. Tổ chức này nhấn mạnh rằng họ đều là công dân Malaysia, được cấp quốc tịch theo đúng quy định của pháp luật nước này.

Khép lại thông báo, FAM gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ vì đã luôn ủng hộ đội tuyển quốc gia trong giai đoạn khó khăn. Liên đoàn khẳng định đội tuyển Malaysia vẫn giữ vững mục tiêu phát triển và sẽ tiếp tục nỗ lực để bảo vệ hình ảnh cũng như tương lai của bóng đá nước này trên đấu trường quốc tế.

Lúc này, sự chú ý lúc này đang đổ dồn về phía Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), sau khi cả FIFA lẫn CAS đều đưa ra phán quyết cuối cùng.

