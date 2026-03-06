Malaysia tự đẩy mình vào thế chân tường sau phán quyết CAS

Tối 5/3, CAS chính thức bác bỏ đơn khiếu nại của LĐBĐ Malaysia (FAM), đồng thời thể hiện sự đồng thuận tuyệt đối với hầu hết các phán quyết kỷ luật trước đó từ FIFA.

Bóng đá Malaysia đã sai khi khiếu nại FIFA

Quyết định pháp lý cao nhất này chính thức đóng sập lại những hy vọng mong manh của FAM trong vụ bê bối sử dụng cầu thủ nhập tịch trái quy định, mở ra một chương u ám cho tương lai của bóng đá nước này. Việc Malaysia phải nhận những thất bại xử thua 0-3 trước đội tuyển Việt Nam và Nepal tại chiến dịch vòng loại Asian Cup sắp tới gần như là một hệ quả tất yếu.

Đáng lo ngại hơn, những động thái xử lý nghiêm khắc từ các tổ chức đứng đầu đang đẩy đội tuyển quốc gia Malaysia đến rất gần với bờ vực của một án phạt cấm thi đấu quốc tế dài hạn.

Sức nặng từ những trận thua 0-3 và bóng ma đình chỉ thi đấu

Ngay sau khi CAS đưa ra tiếng nói quyết định, hệ quả trực tiếp và nhãn tiền nhất mà bóng đá Malaysia phải gánh chịu chính là sự thay đổi cục diện tại vòng loại Asian Cup. Trước đó, FIFA thể hiện sự cứng rắn bằng việc áp dụng hình thức xử thua 0-3 đối với Malaysia trong tất cả trận đấu giao hữu quốc tế có sự góp mặt của nhóm 7 cầu thủ nhập tịch sai luật.

Dựa trên tính nhất quán của luật pháp thể thao quốc tế, LĐBĐ châu Á (AFC) chắc chắn sẽ phải áp dụng hình phạt tương tự cho các trận đấu thuộc hệ thống giải chính thức. Điều này đồng nghĩa với việc kết quả thi đấu trên sân của Malaysia trước Việt Nam và Nepal sẽ bị hủy bỏ, thay vào đó là những trận thua trắng 0-3.

Tuy nhiên, việc bị xử thua từng trận vẫn chưa phải là kịch bản tồi tệ nhất đối với FAM. Vấn đề cốt lõi đang khiến giới thượng tầng bóng đá Malaysia phải đau đầu chính là nguy cơ nhận thêm một lệnh cấm thi đấu quốc tế toàn diện. Lịch sử bóng đá Đông Nam Á từng chứng kiến một án lệ vô cùng nghiêm khắc liên quan đến hành vi gian lận hồ sơ quốc tịch.

Nhìn lại quá khứ, bóng đá Timor Leste từng bị AFC trừng phạt bằng lệnh cấm tham dự toàn bộ chiến dịch vòng loại Asian Cup 2023. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bản án này chính là việc họ đã lạm dụng hàng loạt cầu thủ gốc Brazil nhập tịch sai nguyên tắc để thi đấu tại vòng loại Asian Cup 2019.

Án phạt của Timor Leste hiện lên như một tấm gương tày liếp, tạo ra một áp lực khổng lồ buộc các cơ quan quản lý phải duy trì sự nghiêm minh đối với vi phạm của FAM.

Bóng đá Malaysia cần xây dựng lại.

Sức ép từ tính công bằng và thể diện của FIFA

Nếu AFC có ý định nương tay, né tránh việc ban hành lệnh cấm thi đấu đối với Malaysia tại kỳ vòng loại Asian Cup 2031, tổ chức này sẽ tự đẩy mình vào một thế khó về mặt pháp lý và đánh mất đi tính răn đe. Họ sẽ vô cùng lúng túng khi phải giải thích với LĐBĐ Timor Leste về lý do tại sao cùng một hành vi gian lận nguồn gốc cầu thủ, cùng vi phạm tính toàn vẹn của môn thể thao vua, nhưng Malaysia lại nhận được sự khoan hồng.

Sự thiếu nhất quán trong khâu thực thi án phạt sẽ làm suy giảm nghiêm trọng uy tín của cơ quan quản lý bóng đá lớn nhất châu lục, tạo ra tiền lệ xấu cho các quốc gia khác noi theo.

Thêm vào đó, AFC bắt buộc phải đưa ra một bản án đủ sức nặng để giữ thể diện khi báo cáo lên cấp cao hơn là FIFA. Trong suốt quá trình khiếu nại kéo dài đưa nhau ra tận Tòa án Trọng tài Thể thao, những nước cờ pháp lý của FAM đã tạo ra vô số sự mệt mỏi cho liên đoàn bóng đá thế giới.

Việc FAM để 7 cầu thủ đồng loạt nộp đơn kháng cáo buộc hệ thống pháp lý của FIFA phải tiêu tốn rất nhiều thời gian, nhân lực và nguồn lực tài chính để điều trần giải quyết cùng lúc 8 vụ việc tách biệt. Sự phản kháng dai dẳng mang tính chất kéo dài thời gian này đã khiến FIFA chịu nhiều tổn thất.

Do đó, nếu AFC không đưa ra một hình phạt mang tính răn đe tương xứng với mức độ vi phạm, họ sẽ khó lòng nhận được sự đồng thuận từ FIFA.

Đứng trên phương diện của những người hâm mộ và giới quan sát thể thao khu vực, không một ai mong muốn nhìn thấy bóng đá Malaysia bị cấm thi đấu. Đông Nam Á luôn cần một đội tuyển Malaysia hùng mạnh, thi đấu sòng phẳng và tuân thủ đúng luật lệ để cùng nhau tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt, qua đó thúc đẩy nền bóng đá ASEAN vươn lên tiệm cận với trình độ châu lục.

Thế nhưng, với những diễn biến thực tế đang hiện hữu, mọi hy vọng đang dần trở nên mờ mịt. Malaysia tự đẩy mình vào chân tường, và việc họ phải bước theo vết xe đổ của Timor Leste dường như là một kết cục khó có thể tránh khỏi.