Bóng đá Malaysia im lặng sau phán quyết của CAS

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) ra phán quyết cuối cùng về nhóm 7 cầu thủ nhập tịch.

Bóng đá Malaysia im lặng trước phán quyết của CAS.

Tính đến sáng ngày 6/3 (giờ Việt Nam), trang chủ của FAM không có thêm cập nhật mới liên quan đến phán quyết của CAS. Những bài đăng gần nhất trên website của liên đoàn chủ yếu xoay quanh các thông tin về bóng đá trong nước.

Trong khi đó, báo chí Malaysia đang bàn luận sôi nổi về diễn biến mới nhất từ CAS. Theo The Star, CAS xác nhận tồn tại những sai lệch trong hồ sơ nhập tịch cũng như giấy tờ đủ điều kiện thi đấu của 7 cầu thủ từng khoác áo đội tuyển Malaysia. Tuy nhiên, tòa trọng tài đã quyết định điều chỉnh một phần hình thức kỷ luật sau khi xem xét đơn kháng cáo.

Free Malaysia Today cho biết phán quyết của CAS được xem là “thành công một phần” đối với các cầu thủ liên quan. Theo đó, nhóm cầu thủ này vẫn được phép tập luyện tại các CLB, nhưng không được tham dự các giải đấu chính thức trong thời gian bị kỷ luật.

Malaysia tổn thất lực lượng sau án phạt.

Sự chú ý lúc này đang đổ dồn về phía Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), sau khi cả FIFA lẫn CAS đều đưa ra phán quyết cấm thi đấu 12 tháng đối với nhóm 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia.

Tối 5/3, Tổng thư ký AFC, ông Datuk Seri Windsor Paul John, xác nhận tổ chức này đã chính thức tiếp nhận kết luận từ CAS và sẽ nhanh chóng chuyển hồ sơ lên Ủy ban Kỷ luật để xem xét các bước xử lý tiếp theo.

Theo ông Windsor, AFC hoàn toàn tôn trọng phán quyết của cơ quan trọng tài thể thao độc lập và sẽ tiến hành quy trình xử lý theo đúng các quy định hiện hành.

AFC được cho là phải đưa ra quyết định cuối cùng trước khi lễ bốc thăm vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra trong tháng này. Điều đó khiến tổ chức bóng đá châu Á chịu áp lực phải giải quyết vụ việc trong thời gian ngắn, đồng thời vẫn đảm bảo đầy đủ các thủ tục pháp lý cần thiết.

Highlights Tottenham 1-3 Crystal Palace Rạng sáng 6/3, Tottenham thua Crystal Palace 1-3 ở vòng 29, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử không thắng 11 trận liên tiếp.