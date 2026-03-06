Quyết định làm rung chuyển bóng đá Morocco

Bóng đá Morocco dậy sóng khi HLV Walid Regragui từ chức, chỉ 3 tháng trước thời điểm World Cup 2026 khởi tranh.

HLV Walid Regragui bất ngờ chia tay tuyển Morocco.

Chiến lược gia 49 tuổi xác nhận quyết định trong cuộc họp báo vào rạng sáng 6/3 (giờ Việt Nam), với sự tham gia của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Fouzi Lekjaa. Buổi họp báo đồng thời là dịp tri ân vị HLV từng tạo nên dấu mốc lịch sử cho bóng đá quốc gia Bắc Phi.

"Đội tuyển cần một gương mặt mới, nguồn năng lượng mới và một góc nhìn khác", HLV Regragui nói. "Trước thềm World Cup, tập thể này cần một luồng sinh khí mới và tầm nhìn mới để tiếp tục tiến lên. Quyết định ra đi của tôi là một phần trong quá trình phát triển của đội".

Liên đoàn Bóng đá Morocco sau đó xác nhận Mohamed Ouahbi sẽ tiếp quản chiếc ghế nóng. Nhà cầm quân này từng gây tiếng vang khi dẫn dắt đội U20 Morocco vô địch World Cup trẻ 2025 và được kỳ vọng mang lại sức sống mới cho "Sư tử Atlas".

Regragui từng đi vào lịch sử khi đưa Morocco vào bán kết World Cup 2022, thành tích chưa từng có của bóng đá châu Phi và các quốc gia Ả Rập. Tuy nhiên, áp lực gia tăng sau khi đội tuyển thất bại ở trận chung kết CAN Cup hồi tháng 1. Morocco cũng chưa giành danh hiệu châu Phi nào kể từ năm 1975, trong khi lối chơi thiên về phòng ngự của Regragui thường xuyên bị chỉ trích.

Ông Regragui tạo nên thành công cho Morocco những năm qua.

Theo Foot Mercato, quyết định của Regragui không xuất phát từ một sự cố đơn lẻ, mà là hệ quả của sự bào mòn tinh thần tích tụ. Kể từ sau kỳ tích vào bán kết World Cup 2022, ông liên tục phải gánh vác kỳ vọng khổng lồ từ người hâm mộ và truyền thông, trong vai trò HLV trưởng đội tuyển được xem là thế lực mới của bóng đá thế giới.

Giờ thì Regragui rời đi với di sản đồ sộ gồm 36 chiến thắng sau 49 trận, cùng dấu ấn lịch sử khi trở thành HLV châu Phi đầu tiên đưa một đội tuyển vào bán kết World Cup. Quan trọng hơn, ông góp phần thay đổi cách thế giới nhìn nhận bóng đá châu Phi.

Những năm qua, Morocco đầu tư hàng tỷ USD vào hạ tầng thể thao với tham vọng vươn lên thành cường quốc bóng đá. Quốc gia này sẽ đồng đăng cai World Cup 2030 cùng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, đồng thời đặt mục tiêu tổ chức trận chung kết tại Hassan II Stadium, sân vận động dự kiến có sức chứa 115.000 chỗ sau khi hoàn thành vào năm 2028.

Trong quá trình chuẩn bị cho World Cup, Morocco sẽ đá giao hữu với đội tuyển Ecuador (27/3) và đội tuyển Paraguay (31/3). Tại vòng bảng, "Sư tử Atlas" nằm ở bảng C cùng tuyển Brazil, Haiti và Scotland.

