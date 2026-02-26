Sau sóng gió, Ronaldo bùng nổ với chuỗi bàn thắng

Cristiano Ronaldo tiếp tục chứng minh tầm ảnh hưởng toàn diện khi vừa ghi bàn vừa kiến tạo cho Al Nassr, đồng thời nâng tổng số bàn thắng sự nghiệp lên 965.

Ronaldo lại tiến gần hơn với cột mốc 1000 bàn.

Trong trận thắng 5-0 trước Al Najma ở vòng 23 Saudi Pro League rạng sáng 26/2, Cristiano Ronaldo mở tỷ số ngay phút thứ 7 bằng một cú sút phạt đền chính xác. Đó không chỉ là bàn thắng giúp đội nhà giải tỏa áp lực sớm, mà còn đưa anh cán mốc 965 bàn trong các trận đấu chính thức. Siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ còn cách cột mốc 1000 bàn đúng 35 pha lập công.

Bước sang hiệp hai, Ronaldo tiếp tục để lại dấu ấn. Phút 52, anh tham gia tình huống tấn công từ cánh phải của Al Nassr, trước khi tung đường chuyền thuận lợi để Sadio Mane lập công.

Mùa giải này, Ronaldo góp dấu giày vào 26 bàn sau 25 trận cho Al Nassr trên mọi đấu trường, gồm 22 pha lập công và 4 kiến tạo. Hiệu suất ấy cho thấy anh vẫn duy trì cường độ và sự sắc bén dù đã bước sang tuổi 41.

Từ khi gia nhập Al Nassr vào tháng 1/2023, đội bóng được hưởng 37 quả phạt đền tính đến tháng 7/2025. Ronaldo thực hiện 27 trong số đó. Sang năm 2026, anh vẫn là lựa chọn số một trên chấm 11 m với tỷ lệ thành công gần như tuyệt đối.

Không chỉ ghi bàn, Ronaldo còn nâng tổng số pha kiến tạo trong sự nghiệp lên 306 sau trận đấu này. Dù vậy, siêu sao người Bồ Đào Nha không có cơ hội nâng cao thành tích trong trận vì phải rời sân ở phút 57.

3 điểm có được cũng giúp Al Nassr dẫn đầu Saudi Pro League với 58 điểm, hơn đội xếp sau là Al Ahli 2 điểm. Về Ronaldo, sau lần đình công gây sóng gió, cựu sao Manchester United liên tục ghi bàn khi đã có 4 pha lập công trong 3 trận.

Ở thời điểm nhiều cầu thủ chọn dừng lại, Ronaldo vẫn duy trì ảnh hưởng trực tiếp lên kết quả trận đấu. Một pha lập công từ chấm phạt đền, một đường kiến tạo chính xác, và một cột mốc lịch sử được thiết lập trong cùng một buổi tối.