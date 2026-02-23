Hiệu ứng của Ronaldo

Cristiano Ronaldo rót 7,5 triệu USD để sở hữu 10% cổ phần trong một nền tảng công nghệ sức khỏe cá nhân hóa thuộc tập đoàn dinh dưỡng toàn cầu mà anh hợp tác hơn một thập kỷ.

Ronaldo giúp cổ phiếu công ty mẹ tăng hơn 15%.

Khoản đầu tư lập tức tạo hiệu ứng trên thị trường khi giá cổ phiếu công ty mẹ tăng hơn 15% trong phiên giao dịch sáng thứ 5 (giờ địa phương). Giới phân tích gọi đây là "hiệu ứng Ronaldo", không chỉ trong thể thao mà cả trong kinh doanh.

Nền tảng mà siêu sao người Bồ Đào Nha rót vốn là hệ điều hành kỹ thuật số thế hệ mới, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xây dựng các chương trình dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa. Hệ thống sử dụng dữ liệu người dùng nhằm thiết kế lộ trình phù hợp, kết hợp theo dõi dinh dưỡng thông minh với các công cụ hình thành thói quen bền vững.

Trung tâm của nền tảng là bộ chỉ số chấm điểm sức khỏe độc quyền, giúp người dùng theo dõi tiến trình dựa trên các chỉ số quan trọng, từ đó đưa ra gợi ý điều chỉnh cụ thể. Mô hình phản ánh xu hướng mới của ngành thực phẩm bổ sung. Đó là tích hợp công nghệ, dữ liệu và giải pháp dựa trên bằng chứng khoa học.

Ngoài việc góp vốn, Ronaldo còn cam kết hỗ trợ quảng bá và cung cấp các quyền tài trợ nhằm thúc đẩy sự phát triển của nền tảng. Theo chia sẻ của Ronaldo, sau hơn 10 năm hợp tác, mối quan hệ giữa hai bên được xây dựng trên sự tin tưởng và tham vọng chung. Việc trở thành cổ đông là bước tiến tự nhiên, khi anh muốn góp phần định hình tương lai của lĩnh vực chăm sóc sức khỏe số.

Hiện nền tảng được triển khai thử nghiệm tại Mỹ, Canada và Puerto Rico, với kế hoạch mở rộng sang một số thị trường châu Âu, Trung Đông và châu Phi từ năm 2026. Thương vụ cho thấy sự giao thoa giữa thể thao đỉnh cao, công nghệ AI và ngành dinh dưỡng hiện đại.

