Casemiro ăn mừng gây sốt

Tiền vệ Casemiro ghi dấu ấn trong chiến thắng 3-1 của MU trước Aston Villa ở vòng 30 Premier League tối 15/3.

Phút 53 trên sân Old Trafford, từ tình huống đá phạt góc của Bruno Fernandes, Casemiro bật cao đánh đầu tung lưới Emiliano Martinez mở tỷ số trận đấu.

Ngay sau khi ghi bàn, tiền vệ này ăn mừng bằng cách chỉ tay vào huy hiệu của MU trên ngực áo. Khoảnh khắc đó nhanh chóng trở thành biểu tượng cho tinh thần chiến đấu và sự gắn bó của ngôi sao người Brazil với sân Old Trafford.

Trên khán đài Stretford End, người hâm mộ MU đã đồng loạt hô vang: “Mau chóng ký gia hạn với Casemiro thêm 1 năm nữa!”, như một lời kêu gọi ban lãnh đạo đội bóng giữ chân tiền vệ 34 tuổi này ở mùa giải 2026/27. Với nhiều cổ động viên, Casemiro không chỉ là một cầu thủ đẳng cấp mà còn là thủ lĩnh tinh thần hiếm hoi trong đội hình hiện tại của “Quỷ đỏ”.

CĐV MU gọi tên Casemiro. Ảnh: Reuters.

Trước đó, MU xác nhận sẽ chia tay Casemiro trong mùa hè tới sau khi hợp đồng của anh hết hạn.

Kleberson, cựu tiền vệ MU và cũng là đàn anh của Casemiro, cho biết: "Casemiro thực sự mang lại phẩm chất thủ lĩnh cho đội bóng. Những cầu thủ như vậy ngày nay không còn nhiều nữa. Casemiro mang lại cảm giác giống như thế hệ của Ryan Giggs hay Paul Scholes, những người luôn dẫn dắt đội bóng bằng kinh nghiệm và tinh thần chiến đấu".

Với phong độ ổn định cùng vai trò thủ lĩnh ngày càng rõ rệt, Casemiro đang chứng minh giá trị to lớn của mình trong những tháng cuối cùng tại Old Trafford.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Vì sao sau khi Sir Alex rời đi, MU luôn bất ổn Sự ra đi của Alex Ferguson không chỉ khép lại kỷ nguyên huy hoàng của Manchester United, mà còn mở ra hơn một thập kỷ tìm lại bản sắc, khi "Quỷ đỏ" rơi vào vòng xoáy bất ổn.