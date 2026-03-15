Hạ Aston Villa, MU giữ vững vị trí thứ 3

Đêm 15/3, MU thắng thuyết phục Aston Villa 3-1 trên sân nhà ở vòng 30 giải Ngoại hạng Anh.

MU thăng hoa trên sân nhà.

Casemiro ghi bàn bằng đầu, Bruno Fernandes chọc khe cho Matheus Cunha lập công, Benjamin Sesko vào sân từ ghế dự bị rồi ghi bàn, những công thức quen thuộc đã Man Utd nhấn chìm đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

"Quỷ đỏ" giữ vứng vị trí thứ 3 với 54 điểm, hơn Aston Villa 3 điểm, hơn Chelsea và Liverpool 6 điểm. Với Michael Carrick, ông trở thành một trong 4 vị chiến lược gia thắng cả 6 trận sân nhà đầu tiên tại Ngoại hạng Anh.

Sau thất bại trước Newcastle ở vòng đấu trước, Man United bước vào trận đấu với quyết tâm cao. Đội chủ nhà kiểm soát phần lớn thời gian trong hiệp một nhưng gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành Aston Villa.

Cơ hội rõ ràng đầu tiên đến khi Amad Diallo thực hiện pha đánh đầu hiểm hóc, buộc thủ môn Emiliano Martínez phải bay người cản phá xuất sắc. Tuy nhiên, chất lượng chuyên môn của hiệp một không thực sự cao, khi cả hai đội đều thiếu những pha dứt điểm chính xác.

Sau giờ nghỉ, thế trận trở nên sôi động hơn. Phút 55, Manchester United cuối cùng cũng phá vỡ thế bế tắc từ một tình huống cố định. Bruno Fernandes thực hiện quả đá phạt chuẩn xác để Casemiro lao vào đánh đầu hiểm hóc ở cột gần, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước. 6 trong 7 bàn của cựu sao Real ở mùa này đến từ những pha không chiến.

Casemiro tạo khác biệt.

Tuy nhiên, Aston Villa nhanh chóng đáp trả khi Ross Barkley tận dụng khoảng trống trong vòng cấm để tung cú sút chân trái vào góc xa, gỡ hòa 1-1. Dù vậy, lợi thế nhanh chóng trở lại với Man United. Chỉ ít phút sau, Fernandes tiếp tục tỏa sáng với đường chuyền tinh tế để Matheus Cunha băng xuống dứt điểm gọn gàng, tái lập thế dẫn trước.

Đến phút 81, tiền đạo vào sân thay người Sesko ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà, sau một pha chớp thời cơ từ tình huống lộn xộn.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD