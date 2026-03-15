Man City giương cờ trắng trong cuộc đua vô địch

Rạng sáng 15/3, Man City bị West Ham cầm hòa 1-1 ở vòng 30 giải Ngoại hạng Anh.

Man City gây thất vọng trước đối thủ đang đua trụ hạng.

Manchester City tiếp tục đánh rơi điểm số khi bị West Ham cầm hòa, kết quả khiến cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh có dấu hiệu ngã ngũ sớm. Sau hai trận hòa liên tiếp, đội bóng của Pep Guardiola đã bị Arsenal nới rộng khoảng cách lên 9 điểm.

Man City vẫn còn một trận chưa đấu và cả màn đối đầu trực tiếp với Arsenal phía trước. Tuy nhiên, trong bối cảnh mùa giải đang bước vào giai đoạn quyết định, khoảng cách hiện tại khiến cơ hội bảo vệ ngôi vương của “The Citizens” trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Ở trận đấu này, Guardiola phải theo dõi học trò từ khán đài do án cấm chỉ đạo. Dù vậy, Man City vẫn nhanh chóng kiểm soát thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội khách cầm bóng vượt trội và liên tục dồn ép West Ham bên phần sân nhà.

Thế nhưng, ưu thế kiểm soát bóng không giúp Man City tạo ra nhiều cơ hội thật sự rõ ràng. Hàng phòng ngự West Ham chơi kín kẽ và kiên nhẫn chờ đợi thời cơ phản công.

Haaland lại tịt ngòi trước West Ham.

Bước ngoặt đầu tiên đến ở phút 31. Từ đường chuyền tinh tế của Omar Marmoush, Bernardo Silva thoát xuống rồi khéo léo tâng bóng qua đầu thủ môn Mads Hermansen, mở tỷ số cho Man City.

Tuy nhiên, lợi thế của đội khách chỉ kéo dài trong vài phút. Phút 35, West Ham được hưởng quả phạt góc. Jarrod Bowen treo bóng chính xác để Konstantinos Mavropanos bật cao đánh đầu. Bóng dội xà ngang rồi bay vào lưới, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Sau giờ nghỉ, Man City gia tăng sức ép. Đại diện thành Manchester tung thêm những quân bài tấn công như Rayan Cherki, Jeremy Doku và Phil Foden nhằm tìm bàn thắng quyết định.

Erling Haaland cũng có vài cơ hội đáng chú ý, nhưng thủ môn Hermansen chơi xuất sắc với nhiều pha cứu thua quan trọng. Bên cạnh đó, trung vệ Mavropanos có trận đấu nổi bật khi liên tục chặn đứng các pha dứt điểm nguy hiểm của đội khách.

Man City kiểm soát bóng phần lớn thời gian, nhưng không thể tìm thêm bàn thắng. Trận hòa này khiến đội bóng của Guardiola hụt hơi trong cuộc đua vô địch, trong khi Arsenal đang nắm lợi thế rất lớn ở chặng cuối mùa giải.

Highlights West Ham 1-1 Man City Vòng 30 Premier League

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD