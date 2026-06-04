World Cup không chỉ là sân khấu dành cho những ngôi sao hàng đầu thế giới mà còn là cơ hội lớn đối với các trọng tài ưu tú.

Trọng tài World Cup kiếm bộn tiền.

Theo tiết lộ từ cựu trọng tài nổi tiếng Mark Clattenburg, những người được giao điều hành các trận đấu quan trọng tại World Cup 2026 có thể nhận mức thù lao lên tới hơn 50.000 bảng.

Trong số các trọng tài được FIFA lựa chọn tham dự World Cup 2026 có hai cái tên quen thuộc của Premier League là Michael Oliver và Anthony Taylor. Cả hai đều được đánh giá thuộc nhóm trọng tài hàng đầu châu Âu và đang nuôi tham vọng được điều khiển trận chung kết, cột mốc danh giá nhất trong sự nghiệp của bất kỳ "vua áo đen" nào.

Chia sẻ trên podcast "Whistleblowers", cựu trọng tài Clattenburg cho biết mức thu nhập của các trọng tài tại những giải đấu lớn không thay đổi quá nhiều trong những năm gần đây. Theo ông, những trọng tài làm nhiệm vụ từ vòng knock-out tại Euro 2016 từng nhận gần 60.000 bảng tiền thù lao, bao gồm cả việc điều hành trận chung kết.

Cựu trọng tài người Anh tiết lộ FIFA hiện áp dụng hình thức trả thù lao theo từng trận đấu thay vì một khoản cố định cho cả giải. Những người được phân công cầm còi ở các trận đấu thuộc vòng knock-out hoặc trận chung kết sẽ nhận mức đãi ngộ cao hơn đáng kể.

Theo The Sun, tổng thu nhập của một trọng tài điều hành trận chung kết World Cup có thể dao động từ 45.000 đến 52.000 bảng. Ngoài ra, họ còn nhận thêm các khoản phụ cấp sinh hoạt trong thời gian làm nhiệm vụ.

Để đổi lấy mức thù lao hấp dẫn, các trọng tài sẽ phải chịu áp lực rất lớn khi điều hành những trận cầu đỉnh cao tại World Cup 2026, giải đấu thu hút sự quan tâm của hàng tỷ người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới.

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